Srbi u Drvaru: “Blokada puteva ako HDZ ne odustane, dolaze grupe iz Beograda”

Poručio je ovo u razgovoru za “Vijesti” delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH i bivši načelnik Drvara Goran Broćeta (SNSD), komentarišući proslavu oslobođenja te opštine, koju je za 13. septembar najavio Kantonalni odbor HDZ-a BiH Livno.

– Mi ovdje trebamo poslije nastaviti živjeti zajedno, a ako znamo da je u Drvaru i danas preko 95 posto Srba, onda možete misliti u kakvom tek strahu žive lokalni Hrvati – kaže Broćeta.

Prema njegovim riječima, odustajanje od najavljene proslave donijelo bi dobro i lokalnim Hrvatima, kojih u Drvaru ima između 200 i 300, a koji se većinom, navodi Broćeta, također ne slažu s takvim stvarima.

– Nama je najbitnije da smo dobili punu podršku iz RS-a i Srbije, a ukoliko predstavnici HDZ-a ne odustanu, naravno da ćemo mi odgovoriti kontraprotestima i blokirati puteve. Međutim, bojimo se samo da ova situacija ne eskalira, jer je najavljeno da će tog dana u Drvar doći mnogo ljudi sa strane, pa čak i navijačke grupe iz Beograda – dodaje naš sagovornik.

Naglašava da Srbi 13. septembar iščekuju s velikom zebnjom.

– To je najsramnija odluka koju smo doživjeli nakon okupacije i protjerivanja sa svojih vjekovnih ognjišta. Zaista je to uvreda i sraman čin koji nikome neće donijeti dobro. Ako se u teškoj bijedi u kojoj živi svo stanovništvo Livanjskog kantona neko odluči da slavi neku okupaciju što je nekoga protjerao iz čisto srpskog mjesta, onda možete samo misliti s kakvom se to zebnjom iščekuje, imajući u vidu da je proslava predviđena uz najviše vojne počasti i čak uz prisustvo i generala iz Hrvatske – dodaje Broćeta.

Navodi da će, s ciljem sprječavanja proslave, osim protesta i blokade puta od Drvara prema Livnu, biti poduzete i neke druge aktivnosti, koje će biti utvrđene naknadno.

– Zaista to dovodi do produbljavanja međunacionalne mržnje. Ionako je sve napeto, još nam samo to treba. Bolje bi bilo da su našli neki adekvatan projekat da pomognu i Srbima i Hrvatima, umjesto što pokušavaju isprovocirati preostalo srpsko stanovništvo u Kantonu, ali i u BiH – zaključuje Broćeta u razgovoru za “Vijesti“.

