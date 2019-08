Milorad Dodik: “Došao sam putem koji je izgradio Vučić”

Advertisements

“Nadam se da će ovaj autoput privući investicije i omogućiti ljudima da lakše komuniciraju. Od Beograda do Čačka je bilo potrebno tri i nešto sata, sada će to biti smanjeno na malo više od sat vremena, to je velika promjena“, rekao je Dodik, koji je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ministrima, ambasadorkom Kine i drugima obišao autoput “Miloš Veliki”.

Dodik je rekao da autoput vodi i u pravcu Višegrada i dalje prema Trebinju, što je i relacija na kojoj Srbi u RS komuniciraju sa Beogradom.

On kaže da je predsjednik Vučić uspio da održi dinamiku izgradnje puteva u Srbiji, te istakao da je Srbima u RS važno da Srbija napreduje.

On je naveo i da ta dionica treba da približi ne samo Višegrad Beogradu, već i Sarajevo Beogradu.

Dodik je naglasio da će krajem mjeseca u Rači početi izgradnja mosta koji bi trebalo da bude dio autoputa koji će povezati Banjaluku i Beograd.

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik čestitao je predsjedniku Srbije i vladi na velikom poduhvatu koji predstavlja auto-put “Miloš veliki”, prenosi “Tanjug”.

“Došao sam putem koji je izgradio Vučić. Ovo je veličanstven dan, veliki događaj za Srbiju ali i za sve nas Srbe ma gdje da živimo. Mi smo zagledani u Srbiju i njene uspjehe jer što je ona jača i nama će biti lakše“, rekao je Dodik, koji zajedno sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ministrima, kineskim partnerima i drugima obilazi aut-put.

Kako je rekao i RS sarađuje sa Kinom i u toku su razgovori u vezi sa gradnjom autoputa Banjaluka-Prijedor.

Prema Dodikovim riječima put “Miloš veliki” zasnovan je na željama mnogih, ali svojim pravcom treba da omogući lakšu komunikaciju između Srbije i RS.

“Zahvalan sam jer bez ovog približavanja ne bismo mogli da se očuvamo kao zajednica. RS očekuje velike poslove u vezi sa izgradnjom puta od Kuzima do Doboja. Napravićemo poveznicu koju željno očekujemo i koja će početi u Banjaluci a završiti u Beogradu. Svi putevi vode u Beograd“, rekao je on.

Dodik kaže da veliki putevi služe da ljudi dolaze, a mali da odlaze.

“I to se dešavalo s našim narodima gdje god nije bilo komunikacije. Ovaj put će služiti da ljudi što lakše ovdje dođu, upoznaju ljepote i potencijale kraja, da privuče investitore“, zaključio je on.

Advertisements

loading...

Facebook komentari