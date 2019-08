Advertisements

Iz Hidrometeorološkog zavoda FBiH najavljuju da će sunčano vrijeme biti i prva tri dana naredne semice. U ponedjeljak jutarnje temperature bit će od 13 do 19, na jugu od 19 do 23, a dnevna od 29 do 35 °C. U utorak 20.08.2019., sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu od 20 do 24, a dnevna od 30 do 36 °C.

U srijedu 21.08.2019., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu od 31 do 36 °C.

Advertisements

loading...

Facebook komentari