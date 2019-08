Radnici Aluminija odluku o velikom protestu donose na sjednici Skupštine sindikata

Advertisements

Upravi je naloženo da intezivira sve zadatke koji su navedeni u samom planu, a prema riječima predsjednika Nadzornog odbora Zdenka Klepića, otpremnine bi trebale biti isplaćene do posljednjeg dana u 2019. Kazao je i da je potrebno sačiniti i plan izvora sredstava za isplatu, dodajući da je trenutno prioritet i pronalazak strateškog partnera, odnosno priprema za pokretanje prve faze proizvodnje.

– Ima više potencijalnih investitora sa kojima Vlada i Uprava intezivno pregovaraju. Sindikat je imao primjedbe na plan sistematizacije. Njihovo mišljenje bilo je negativno. Smatraju da bi prema sistematizaciji premalo radnika ostalo raditi. Smatramo da nije moguće da naložimo da se poveća broj zaposlenih. Druga primjedba su koeficienti. Mislimo da su upravu i to smo naložili Upravi da korigira. Spomenuli su i nesrazmjer administracije i radnika u proizvodnji, te naložili da se i to što je moguće prije analizira i preispita. Potrebno je uraditi i dodatnu analizu o nesrazmjerima unutar određenih službi. Konsultacije je potrebno završiti do 31. augusta. Svako prolongiranje donosi ogromne troškove, rekao je Klepić.

Potpredsjednik Skupštine Sindikata Stjepan Bevanda kaže da su članovi Sindikata danas bili posmatrači, te da su samo uložili prigovor na sistematizaciju.

– Uložili smo prigovor na sistematizaciju. To smo priložili i pismenim putem. Ne možemo podržati, mada je to realnost, da radi 359 ljudi, a da faktički 459 ljudi dobije otkaz i pravo na otpremninu. Uprave su više mogle uraditi. Neko je primao platu da vodi firmu, a neko je zarađivao. Prigovorili smo i zbog koeficienata. Ukazali smo i na nesrazmjer između radnika u proizvodnji i administracije. Kazali su da će obratiti pažnju i na to. U četvrtak bismo trebali sazvati Skupštinu i poduzeti određene korake. Rekli smo da se nećemo složiti sa sistematizacijom. Moramo na konsultacije. Svaki sindikat se bori da što više ljudi radi i zaradi svoje plate, kazao je.

Eventualnu odluku o velikim protestima ili šatoru pred kapijom u Aluminij, može donijeti samo Sindikat. Bevanda lično nije za takvu odluku.

– Svako ima svoju glavu neka razmišlja. Skupština o daljim koracima treba odlučiti. Lično nisam za šator pred kapijom. Nama je u interesu da se što prije pokrene proizvodnja, dodao je.

