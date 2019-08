Milorad Dodik raportirao ambasadoru Rusije: “Odbio sam razgovor o ANP-u”

Advertisements

Dodik je kazao kako političari iz RS neće prihvatiti i tolerisati razne opstrukcije iz Sarajeva kako bi se uslovio izbor, koji se, kako je ocijenio, već desio, jer je narod izabrao svoje političke predstavnike.

“Mi smo treba da konstituišemo organe vlasti. ANP je izmišljen uslov bošnjačke političke elite kako bi se spriječilo formiranje institucija na nivou BiH. Od početka su znali da ne postoji saglasnost o ANP-u jer je NSRS donijela rezoluciju o vojnoj neutralnosti. Ja to slijedim i držaću se te odluke, a slijede je i gotovo svi drugi političari iz RS u institucijama BiH“, poručio je Dodik u izjavi za novinare nakon sastanka.

Kako je ocijenio, uslovljavanje je dio pokrića za destrukciju ustavnog poretka u BiH, te sprječavanje srpskog naroda na legitimno predstavljanje.

“Mi ćemo kroz tu prizmu to posmatrati i u vremenu koje dolazi modifikovati svoje odluke prema tome“, istakao je Dodik.

Kazao je kako je tokom razgovora sa ruskim ambasadorom izrazio želju da što prije dođe do konstituisanja vlasti.

“No, ukoliko to ne bude u roku od 30 dana, sporazum o formiranju vlasti ističe. Postoje različite opcije, a opcije za opstrukciju izborne volje srpskog naroda neće se tolerisati“, naglasio je Dodik.

Na pitanje novinara šta će biti nakon isteka sporazumom predviđenog roka, Dodik je poručio kako će javnost redovno biti obavještavana o tome

Dodik je rekao i da je odbio inicijativu međunarodne zajednice za održavanje sastanka savjetnika kabineta članova Predsjedništva BiH oko približavanja stavova o reduciranom ANP-u.

“Ako neko sada želi da uvuče Amerikance u sve ovo ja to odbijam i mi u tome nećemo učestvovati. Željko Komšić je kao predsjedavajući zakazao sjednicu oko tog godišnjeg plana prije sjednice o imenovanju mandatara tvrdeći da neće dati saglasnost na mandatara ukoliko se ne usvoji ANP. On se ovaj put poigrao. Ali to je njegovo pravo. Ja ću biti na obje sjednice, odnosno na toj sjednici i na vanrednoj koju ću zatražiti kao srpski član Predsjedništva. Sačekaćemo da istekne 30 dana od sporazuma i onda imamo razne mehanizme“, kazao je Dodik.

Novinare je zanimao i Dodikov komentar o pisanju švajcarskih medija da OHR-u više nije mjesto u BiH.

“Definitivno je jasno da je BiH eksperiment, koji je neuspješan. Samo prisustvo OHR-a govori o tome da je to jasno i onima koji stoje iz OHR-a. Oni znaju da sve ove godine masovna intervencija zapada nije uspjela da konstituiše i napravi zemlju, te da je neophodno da postoji neki mehanizam koji bi nešto spašavao u tom pogledu. To nije korektno, zato što je sam OHR zloupotrebio Dejtonski sporazum i bitno ga degradirao“, rekao je Dodik.

On je uvjeren da je BiH mogla biti uspješna zajednica da je ostala “pri slovu Dejtona”, te da “nije upadala u procese centralizacije na bazi nasilnih političkih odluka visokih predstavnika”.

“Ozbiljnu krivicu za neuspjeh BiH snosi OHR i oni koji stoje iza njega – zapadne zemlje koje su, isključivo na bazi stereotipa i politika koje su usvojili na lažima prema srpskom narodu, donosile razne odluke o oduzimanju prava RS“, naveo je Dodik.

Na pitanje novinara o najavi Inspektorata Republike Srpske da će pokrenuti proces poništavanja fakultetske diplome direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Osmana Mehmedagića, Dodik je odgovorio da svakom fakultetu za koji se utvrdi da je izdao bilo kakvu lažnu ili nezakonitu diplomu treba oduzeti dozvolu za rad i trajno zabraniti rad te institucije.

Ivancov je istakao da je ozbiljno zabrinut za stanje u BiH, jer deset mjeseci nakon izbora ne funkcionišu institucije, što dovodi u pitanje stabilnost i razvoj zemlje.

On je naglasio da je rješenje u formiranju Savjeta ministara i da sva sporna pitanje treba rješavati kompromisno nakon formiranja vlasti.

Ivancov je izrazio nadu da je dogovor političkih subjekata u BiH moguć, navodeći da se Rusija, za razliku od pojedinih, ne miješa u unutrašnja pitanja ove zemlje, prenose “Vijesti“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari