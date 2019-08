Šarović za N1: “Na rezoluciji o neutralnosti NSRS je insistirao Dodik kao i na krivičnoj odgovornosti i zatvoru za one koji postupaju suprotno”.

Advertisements

Jučer je rečeno da je ANP stigao u Dodikov ured.

“Vrlo je problematično s obzirom da je i sam sporazum tri stranke jednog deklarativnog karaktera i očito da je taj sporazum tako koncipiran da se svako može osjećati kao nekom vrstom pobjednika. Pretpostavljalo se da će zapeti kada se bude govorilo o detaljima i svako to tumači na svoj način. Da li će biti dogovora? Sumnjam zaista, bio bih iznenađen da dođe do dogovora. SDS je tražio od Dodika da se ne igramo skrivalica i da bude jasan radi javnosti, da kaže šta je suština dogovora, da li je cijena ulaska u Savjet ministara slanje ANP? Da ili ne? Ja lično, ali i SDS, smatramo da formiranje Savjeta ministara ne treba uslovljavati ANP-om”, kazao je Šarović i dodao:

“ANP je uobičajena forma dalje saradnje sa NATO-om u slučaju kada je zemlja postgla dogovor oko NATO-a, ali očito da taj dogovor nije postignut. Mi politički insistiramo da Dodik bude potpuno jasan. Stav SDS-a je da u ovom trenutku pitanje NATO-a ne treba biti u fokusu naših dešavanja. Mi iz RS-a smo vezani Rezolucijom NSRS u kojoj je jasno rečeno da se po pitanju vojnih saveza insistira na vojnoj neutralnosti”,prenosi N1.

Dodao je da je na rezoluciji NSRS po ovom pitanju insistirao upravo Milorad Dodik.

“Na rezoluciji NSRS je insistirao Dodik i insistirao je na krivičnoj odgovornosti i zatvoru za one koji postupaju susjedno”.

Šarović ističe da onog trenutka kada se usvoji ANP vrši se aktiviranje MAP-a.

“ANP je dostavljen od predsjednika Komisije za NATO i integrativni proces u toj verziji. Naš prigovor, predstavnika iz RS, bio je da je nekompletan jer to je njegov ANP obzirom da Komisija koju on vodi već više od godinu dana, ne radi i nikada taj dokument nije dobio legitimitet na toj komisiji. U suštini, problem je ako hoćemo da tako nazovemo u drugoj stvari. Onog trenutka kada se usvoji ANP, vrši se aktiviranje MAP-a i BiH sebi trasira put ka NATO integracijama. Da li će trajati 2 ili pet godina, nebitno, ali definitivno nije donijeta odluka ide li BiH u tom pravcu”.

Istakao je još da je ovo pitanje “vruće”.

“Ovo pitanje očito da je vruće, živo i da političari treba da razgovaraju. Smatram da to ne bi trebao da bude bilo kakav uslov oko formiranja vlasti u BiH. Savjet ministara treba da se formira na nekim drugim principima, mislim da je to moj korektan stav po tom pitanju. Mislim da će nas to opet podijeliti i odvući u političku krizu. Ja u prvi plan uvijek stavljam ekonomska i druga pitanja”.

