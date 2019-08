Porezna uprava FBiH u nemilosrdnoj akciji: Ako se u minibusu ili kombiju zateknete bez fiskalnog računa, pripremite se…

Advertisements

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike koji obavljaju djelatnost prevoza putnika putničkim minibusem ili kombijem prema turističkim destinacijama na području Federacije Bosne i Hercegovine da će u narednom periodu vršiti inspekcijski nadzor u predmetu registracije djelatnosti, prijavljivanja radnika, evidentiranja prometa i izdavanja fiskalog računa.

Nadzor će se izvršiti na putnim komunikacijama koje vode do svih turističkih destinacija i uz asistenciju policije, na način da će biti zaustavljena sva vozila koja vrše prevoz, izvršena indentifikacija vozača, uvid u putne naloge, a od putnika će se tražiti fiskalni računi.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća i građane da su dužni za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu tražiti fiskalni račun. Zakonom o fiskalnim sistemima propisana je novčana kazna u iznosu od 50,00 KM za kupce koji prilikom kontrole ne budu pokazali fiskalni račun inspektoru Porezne uprave Federacije BiH u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta ili mjesta gdje je izvršena usluga.

Shodno navedenom, kako turisti, tokom prevoza na željenu destinaciju prilikom inspekcijske kontrole ne bi imali neugodnosti, porezni obveznici su u obavezi da putnicima koje prevoze izdaju fiskalni račun za izvršenu uslugu prevoza.

Podsjećamo obveznike da su za nepoštivanje odredbi Zakona o fiskalnim sistemima, odnosno za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa propisane visoke novčane kazne u iznosu od 2.500,00 KM do 20.000,00 KM za pravna lica, od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000,00 do 10.000,00 KM za poduzetnike.

Za ponovo učinjene prekršaje obveznika u naredne dvije godine propisana je i mjera izricanja zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Upozoravaju se porezni obveznici, prevoznici kod kojih se tokom kontrole utvrde nepravilnosti da će vozila biti privremeno isključena iz prometa što će dovesti do nezadovoljstva putnika i drugih posljedica koje mogu negativno uticati na poslovanje pravnih i fizičkih lica koja se bave ovom djelatnošću.

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH će aktivnost inspekcijskog nadzora provoditi svakog dana u toku radnog vremena i van radnog vremena, ali i u dane vikenda, u cilju smanjenja sive ekonomije i povećanja porezne discipline kada je u pitanju obaveza evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa.

Porezna uprava Federacije BiH želi biti partner poreznim obveznicima i poziva sve obveznike da svoje poslovanje usklade sa zakonom, jer je to najsigurniji način poslovanja, navodi se u saopštenju PUF-a BiH,piše Depo

