Stanje na putevima

U jutarnjim satima upozorava se na smanjenu vidljivost, zbog magle, posebno na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Izdvajaju se dionice uz rijeke Savu, Drinu, Lašvu i Spreču. Apeliramo na vozače da, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, voze maksimalno oprezno i da poštuju sve saobraćajne propise.

Na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk II, saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Tokom dana, zbog povremeno pojačanog prometa vozila, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima dolazi do obustava saobraćaja u intervalima od 00:30 do 01:30 sati, od 02 do 03:30 sati i od 04 do 05:30 sati. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona, navodi se u izvještaju BIHAMK-a.

Zbog radova na autoputu A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever u dužini od 2 km vozila saobraćaju dvosmjerno.

Naizmjenično-jednom trakom zbog izvođenja sanacionih radova, saobraća se na putnim pravcima: Ključ-Lanište, Srebrenik-Orašje (sanacija tunela Ormanica) Olovo-Kladanj, Semizovac-Vogošća, Stolac-Neum, Cazin-Srbljani, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, kao radovi u Jajcu (M-5, sanacija mosta preko rijeke Plive) i Mostaru.

Zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-425a Tromeđa-Zvirovići.

Još danas i sutra će se u terminu od 07 do 14 sati izvoditi deminerski radovi uz dionicu M-15 Glamoč-Mlinište (na lokalitetu Perduhovo selo), zbog čega će se saobraćati usporeno.

Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja,piše Avaz

