SUTRA JOŠ HLADNIJE…: Donosimo prognozu vremena za narednih nekoliko dana

Advertisements

U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima ponegdje na istoku Bosne moguća je slaba i kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 21, a dnevna od 21 do 31°C.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 20, a dnevna od 21 do 31°C.

U subotu sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu naoblaku. Jutarnja temperatura od 9 do 20, a dnevna od 23 do 33°C.

U nedjelju sunčano. Jutarnja temperatura od 11 do 22, a dnevna od 27 do 33°C,piše

Advertisements

loading...

Facebook komentari