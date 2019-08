U Mostaru se otvara restoran u kojem će raditi osobe s invaliditetom

Advertisements

Centar Los Rosales za djecu i mlade s invaliditetom i poteškoćama u razvoju javna je ustanova koja djeluje na području Mostara i pokriva cijeli Hercegovačko-neretvanski kanton. Centar ima različite segmente djelovanja, a to su predškolski odgoj, osnovna škola, pet radno rehabilitacijskih radionica i rezidentni smještaj. U pripremi je i otvaranje restorana za javnost koji će pružiti mogućnost zapošljavanja mladih s invaliditetom i dati im šansu da se osjećaju kao punopravni članovi društva.

Direktorica centra Los Rosales Mirna Mezit, odlučila se upustiti u ovaj izazov, te raditi na konkretnoj inkluziji mladih s invaliditetom, koja, nažalost, u Bosni i Herecgovini često počinje i završava u osnovnoj školi.

„O inkluziji se često priča i naša država je potpisala UN konvenciju o pravima osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, ali, nažalost, diskriminacija je jako prisutna. Inkluziju zapravo imaju samo djeca osnovnoškolskog uzrasta. Međutim, kada završe osnovnu školu onda se pojavljuju problemi i dolazimo pred zid“, ističe Mezit.

U Hercegovačko–neretvanskom kantonu djeca s poteškoćama u razvoju nakon završene osnovne škole mogu da biraju dva zanimanja. To su pomoćni krojač, te pomoćni kuhar i slastičar.

„Na osnovu toga možemo da spoznamo o kakvoj je diskriminaciji riječ, a da ne pričamo o zapošljavanju tih osoba jer je ta situacija veoma nezadovoljavajuća.“

Otvaranjem restorana u Los Rosales centru zapravo se nastoji omogućiti korisnicima centra da se osjećaju kao jednakopravni članovi društva.

„Među našim korisnicima je mnogo onih koji su završili srednju školu za pomoćnog kuhara i slastičara i otvaranjem restorana ćemo im omogućiti da se osjećaju vrjednije i da doprinose društvenoj zajednici kao i svi mi. Oni jako puno toga mogu ali im samo treba dati šansu.“

Pokretanje socijanog poduzetništva implementira nevladina udruga koja je formirana pri samom centru, uz podršku donatora iz Nizozemske i poticaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Centar Los Rosales, čiji je osnivač Grad Mostar, financira se iz različitih izvora u zavisnosti od različitih segmenata rada. Osnovna škola se financira iz budžeta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, dok se vrtić i radno rehabilitacijske radionice, te rezidentni smještaj financira putem granta Grada Mostara i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.

„Grant sredstva su nesigurna sredstva, ali sreća je da mi imamo direktne partnere a to su Grad Mostar i Vlada HNK, ali s obzirom da se različito financiraju naši segmenti dolazi do problema gdje nam se nameće to da pravimo razlike među našim korisnicima, a to mi ne želimo i taj nas problem tišti“, kaže Mezit.

Malim koracima do velikih ideja

Korisnici centra Los Rosales također imaju priliku da se druže, stiču nova poznanstva i razvijaju kreativnost. Pojedini ne mogu zamisliti svoj život bez dolaska u ovaj centar.

Almir Jahić korisnik je Los Rosales centra već petnaest godina i aktivan je pri keramičkoj radionici. Prisjeća se kako prije nije imao prijatelje i nije sam mogao ići nigdje jer je osjećao strah.

„Ja sam bio dosta zatvoren, nisam se družio ni s kim, kada sam počeo dolaziti ovamo stvarno sam se oslobodio. Radujem se mogućnosti rada u našem restoranu.“

Aida Jahić, majka dječaka s poteškoćama u razvoju, kaže kako njeno dijete u centru provodi pola dana, te da mu kreativne radionice pomažu da se osjeća korisnim. Međutim, kada pomisli na budućnost i mogućnost zapošljavanja njenog sina ne vidi skoro pa nikakve mogućnosti osim da to bude u Los Rosalesu ukoliko razvije sistem socijalnog poduzetništva.

„Moje dijete kao i masa korisnika centra teško da će naći posao jer nema mnogo razumijevanja zajednice, ne samo u Mostaru, nego i u čitavoj regiji“, kaže Jahić i dodaje kako je otvaranje restorana hrabar potez, te se nada da će sličnih inicijativa biti više u Mostaru i BiH.

Radne rehabilitacijske radionice u centru, te trud koji uprava i osoblje centra ulažu da korisnici budu uključeni u sve sfere društva, unapređuju njihov život i često mu daju smisao.

„Kada djeca završe osnovnu školu i ne mogu ići u srednju školi, da nema centra Los Rosales, bili bi u kući i ne bi imali priliku za socijalizaciju, napredak i osjećaj da negdje pripadaju“, ističe direktorica Mirna Mezit, te dodaje kako koračaju malim koricima, ali uzdignute glave do trenutno glavnog cilja, a to je formiranje socijalnog poduzetništva i otvaranje restorana u maju ove godine, prenosi “N1“.

