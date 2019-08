Danas u BiH oblačno sa kišom

Advertisements

Danas se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu te će se pomjerati od ranih jutarnjih sati sa zapada prema jugu i istoku zemlje. Prestanak padavina prije podne prvo na području Krajine i postepeno u poslijepodnevnim satima prestanak padavina na jugu i istoku zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka u Bosni većinom između 15 i 19°C, a u Hercegovini od 20 do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka u Bosni uglavnom između 18 i 23°C, a u Hercegovini od 24 do 30°C.

U Sarajevu oblačno sa kišom, moguća je i grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 18°C, a najviša dnevna oko 22°C.

Advertisements

loading...

Facebook komentari