BIHAMK: Zbog mokrog kolovoza vozačima savjetuju oprez

Kolovoz je jutros mokar u centralnim, sjevernim i sjeverozapadnim krajevima, pa vozače pozivamo na pojačan oprez. Posebnu pažnju skrećemo na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja. Na svim dionicama savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu.

Zbog sanacionih radova na autoputu A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, u dužini od 2 km vozila saobraćaju dvosmjerno.

Tokom dana u tunelu Vranduk II na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila saobraća se jednom trakom naizmjenično, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima u intervalima od 00:30 do 01:30 sati, od 02 do 03:30 sati i od 04 do 05:30 sati, dolazi do obustave saobraćaja. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Sporije zbog radova, saobraća se i na dionicama magistralnih puteva: M-18 Semizovac-Olovo-Kladanj, M-1.8 Srebrenik-Orašje, M-5 Lanište-Ključ i M-4.2 Srbljani-Cazin.

Zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-425a Tromeđa-Zvirovići (za sva vozila, osim za vozila gradilišta i lokalnog stanovništva).

Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Izačić i Doljani Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

