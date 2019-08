Vremenska prognoza do kraja avgusta u BiH

Advertisements

Najintenzivnije padavine prognoziraju se za zapad i sjever Bosne, dok se u ostalim krajevima naše zemlje očekujemo umjerene padavine. Od 15. avgusta, pa do kraja mjeseca izgledno je stabilno vrijeme, bez padavina.

Još danas se očekuju visoke vrijednosti temperatura zraka, sa vrijednostima između 29 i 35, na jugu zemlje i do 40°C. Već od srijede, prognozira se pad temperatura za 10°C.

Ugodnije vrijeme zadržat će se do 19. avgusta, sa vrijednosti jutarnjih u Bosni od 10 do 15, a dnevnih od 24 do 29°C. U istom periodu u Hercegovini minimalne se očekuju od 18 do 23, a maksimalne od 27 do 32°C. Od 20. avgusta temperature će biti više za par stepeni u odnosu na protekli period, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi “N1“.

