Drastična promjena vremena: Danas kiša i pljuskovi u BiH, tokom sedmice znatno niže temperature

Danas se u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni većinom umjerena naoblaka. Više oblačnosti se očekuje na području Krajine i sjevera Bosne. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina se prognoziraju u zapadnim, centralnim i istočnim područjima.

Izgledna je i lokalna pojava grada. U noći na srijedu očekuju se nove padavine sa zapada koje će postepeno preći preko cijele zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine većinom sjevernog smjera. U Hercegovini prije podne jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 22°C, na jugu zemlje i do 27°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C, na jugu zemlje od 35 do 40°C.

U srijedu, u Bosni oblačno. U Hercegovini nakon sunčanog jutra naoblačenje. Kiša, pljuskovi i grmljavina će se pomjerati od jutarnjih sati sa zapada prema jugu i istoku zemlje do sredine dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka u Bosni većinom između 15 i 19°C, a u Hercegovini od 20 do 26°C. Najviša dnevna temperatura zraka u Bosni uglavnom između 19 i 24°C, a u Hercegovini od 25 do 30°C.

U četvrtak, veći dio dana pretežno oblačno vrijeme u centralnim i istočnim područjima. U ostatku zemlje sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C, na jugu zemlje do 31°C.

U petak, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C, piše “Hayat“.

