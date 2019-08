Bajramska poruka reisa Kavazovića: Gradimo mir, podižimo naše porodice u slozi

Advertisements

Centralna svečanost Islamske zajednice u BiH povodom Kurban-bajrama održana je u Begovoj džamiji u Sarajevu. Namaz je predvodio reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, koji je u bajramskoj hutbi podsjetio da će se u ovim danima završiti ibadeti hadža, pete temeljne islamske dužnosti propisane svakom punoljetnom, zdravom i imućnom muslimanu i muslimanki, koji mogu podnijeti put do Mekke i Medine.

“U obredu hadža je divljenje Milostivom Allahu na gospodstvu i vlasti, koju On nad svjetovima ima. Svijet kojeg je On stvorio je jedan, s puno vrsta, rodova i familija. To jedinstvo vidimo na svakom koraku. U početku je, kako nas Kur'an uči, bio jedan Adem, od koje je On stvorio muškarca i ženu, a od njih i ostale ljude. Taj Ademov i Havin porod se množi i rasijava po zemlji i danas poput bilja, i tako će biti do kraja svijeta”, rekao je reis Kavazović.

Dodao je da su svi ljudi su povezani rodbinskim vezama, bez obzira na prohujala stoljeća i geografske udaljenosti, na boju kože i raznovrsnost jezika i običaja.

“Poslije vjere u Boga, kao najvećeg vida bogobojaznosti, vjerovanje u nepovredivost ljudskog bratstva, onako kako je to Allah zatražio od sinova Israilovih, vjernički je i ljudski aksiom, vrijednost pred kojom stoje nijema i pokorna stoljeća ljudskih stalnih zala i nereda. Danas, kada se ponovo među nama žele oživjeti i nametnuti rasističke teorije i ideologije i kada se razlike u vjerovanjima žele iskoristiti za međusobna neprijateljstva i optužbe, iznimno je važno da ljudi od vjere dignu svoj glas i upozore na pogubne posljedice takvih nastojanja. Različitost pravaca, jezika, kultura i rasa slična je fenomenu različitih vrsta u prirodi. U svemu tome se ogleda Božija svemoć, koja u ljudskim dušama treba da izazove bogobojaznost i poštovanje”, poručio je Kavazović.

Istakao je da je zbog zabluda, zbog vječne borbe dobra i zla, čovjeku potrebno “Božije svjetlo, koje će nam osvijetliti put i ukazati na suštinu našeg postojanja i poslanja”.

“Put vjere je unutarnji životni put, kojeg možemo posvjedočiti sami sebi i biti uvjereni u njegovu ispravnost. To je onaj isti životni put kojeg su prevalili vjerovjesnici i kojeg mora prevaliti svaki vjernik na svom putovanju Bogu. Bog je istina i istina je od Boga. Za nas ljude, Istina je tajna koju svakim danom otkrivamo, malo po malo”, rekao je Kavazović.

Istakao je da “naše putovanje”, kao i putovanje svih vjerovjesnika, nije samo put čovjeka ka Bogu već i put čovjeka ka čovjeku.

“U vjeri čovjek ne smije biti napušten i ostavljen od drugih ljudi. Jer, niko neće osjetiti blizinu Božijeg lica ako ne osjeti bliskost ljudskog lica. Niko neće osjetiti toplinu Božijeg daha i Njegove riječi dok ne osjeti toplinu ljudskog daha i ljudske riječi. Niko neće osjetiti milost Božiju i Njegovu pažnju dok ne pokaže samilost i pažnju prema ljudima. Niko neće osjetiti dobrotu Božiju dok ne pokaže dobrotu prema svom bližnjem. Niko neće osjetiti ljubav Božiju dok se iz njega ne prospe ljubav prema ljudima”, poručio je reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH.

Osvrnuo se i na svakodnevne ljudske nesreće i tragedije, na ubistva i proganjanja ljudi iz njihovih domova u Palestini, Jemenu, Kašmiru, Siriji, Afganistanu, Kini, Mijanmaru.

“Mi obični ljudi to ne možemo zaustaviti. Počinitelji ovih strašnih zločina su nasilnici, koji nasrću na volju naroda i njihovu slobodu. Zato vas molim: ne okrećite glavu od siromaha, putnika namjernika i muhadžira, kako ne bi Allah i nama jednoga dana uskratio Svoju milost i pomoć kada nam bude najpotrebnija. Ne mogu nam biti uzor oni koji pozivaju na nasilje prema ljudima i opravdavaju ga i oni koji podižu zidove bodljikave žice među ljudima”, poručio je Kavazović.

Istakao je da su ljudi jedni drugima najpreči i trebaju priteći u pomoć onima koji su u poteškoći, da trebaju dići glas kada se neko nepravedno napada i optužuje, te da treba da osude i pokažu gnušanje prema zlu kada neko počini neko nedolično djelo.

“Odbacujemo i osuđujemo zlonamjerne riječi kojima se nastoji širiti laž o bosanskohercegovačkim muslimanima, o narodu kojeg su držali u logorima mjesecima i godinama i nad kojim su počinjeni strašni zločini i genocid. Mi se nikada nismo bojali istine o sebi, jer u njoj živimo, kao što nikada nećemo pokleknuti pred zlom, niti mu povlađivati, pa ni onda kada ono bude dolazilo iz našeg naroda i kada iznutra zaprijeti našem biću. Činili smo to i u najtežim danima opsade naše zemlje. Pozivamo da to i drugi čine i da zlu koje se među njima širi ne povlađuju i da s njim ne koketiraju”, poručio je Kavazavić.

Dodao je da je Bajram prilika da na sebe i svijet oko sebe “pogledamo iz perspektive našeg komšiluka, zajedništva i odgovornosti”.

“Uzdignimo se iznad svakodnevnice i postavimo sebi cilj: živjeti životom koji je posvećen Bogu u zajednici s ljudima, u međusobnom poštovanju, dobru i plemenitosti. Poslanik islama Muhammed, a.s., učio nas je da je u zajednici snaga, a dobrota u spremnosti da pomognemo druge u muci i poteškoći”, rekao je reis Kavazović.

Pozvao je vjernike da tu snagu usmjere na borbu protiv velikih pošasti bh. društva: mržnje, nesigurnosti, korupcije, nepoštivanju prava i zakona, ovisnosti o kockanju…

Poručio im je da budu otvorenih srca prema drugima, da čine dobro. Pozvao ih da se trude i da svojim radom steknu dobro ovog i budućeg svijeta, da budu svjesni da nema nagrade bez truda i dobra djela.

“Upućujmo dovu Allahu, jer primljena dova može promijeniti našu sudbinu. Praštajmo jedni drugima, jer to učvršćuje veze među ljudima i narodima i oslobađa nas teških tereta prošlosti. Gradimo mir, podižimo zajedno naše porodice u slozi i prijateljstvu”, rekao je Kavazović.

Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i dijaspori poželio je sretne i berićetne bajramske dane.

“Molimo se Bogu za siromašne i bolesne i pomozimo im. Svima vama želim puno zdravlja, porodične i svake druge sreće. Bajram šerif mubarek olsun”, rekao je reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović u bajramskoj hutbi.

