Nakon što je otkriveno ko je ispisao grafite, Selmir Pokvić otkriva: “Njegovi roditelji od stide se ne izlaze iz kuće”

Nakon što je otkriveno da je ovaj gnusni zločin počinio Adis Pokvić, koji je ispisao poruke na svojoj kući, automobilima i kući, odnosno automobilu komšije, zapravo rođaka Selmira Pokvića, “Hayat” je došao do novih saznanja.

U ispovijesti za “Hayat” Selmir je ispričao kako se sve desilo, i šta je mogući uzrok ovog čina.

– Adis je bolestan čovjek, ima porodičnih problema. Nakon svega pričao sam s njim, kaže da je pod prisilom morao priznati da je kriv – priča Selmir kojeg još šok nije prošao.

Dodaje, da nije mogao ni sanjati da je Adis na nešto takvo spreman, iako ima čudnu narav.

– Iznenadio me je i obrukao, ne samo mene nego sve nas. On jeste lud ali da takvo nešto uradi nisam očekivao. Pričao je pred kamerama da je to kukavički čin, i tako pokazao da je on zapravo prava kukavica. Pravi motiv se još ne zna nije on nacionalista, čak se non-stop družio s Hrvatima. Samo dragi Allah zna koji je motiv, i Adis koji o tome ne govori.

Selmir nam je otkrio kako su Adisovi roditelji reagovali nakon svega.

– Što se tiče njegovi roditelja, stide se ne izlaze iz kuće – kaže Selmir.

Na kraju razgovora, pojašnjava, iako je prije nekoliko dana osjećao strah toga više nema.

– Lakše je svima tenzije su opale, a neka svako odgovara za svoja djela – ističe Selmir.

