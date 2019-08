Na visokih + 30, Mostar vrvi turistima: Sve je kako treba biti, ali nisu svi baš zadovoljni

Advertisements

“Dolazimo iz Walesa, prvi put smo u BiH, sad smo u Mostaru i zaista uživamo, u historiji, kulturi, ratnim pričama. Došli smo jučer, a sutra idemo u Sarajevo“;

“Grad je prelijep, došli smo iz Francuske, bit ćemo ovdje tri dana, ulice su jako zanimljve i lijepe, tek smo počeli istraživati grad i jako nam se dopada“;

“Prvi put sam tu, iz Slovenije sam, zasad je fino, most je najljepši a dalje ćemo vidjeti“; kazali su turisti koje smo zatekli.

Upravo je Mostar jedna od top destinacija koja se često preporučuje na blogovima i turističkim stranicama. Najveća atrakcija je svakako Stari most, a samim tim i hrabri mostarski skakači, koji svakodnevno skaču s visine od oko 27 metara.

“Ovo je osmi mjesec, za nas najjači mjesec kad ima mnogo naših ljudi i to je za nas najbolji mjesec, a već kad uđemo u mjesec septembar bit će isto puno ljudi, ali tad vodiči vode grupe i mi tad nemamo skokova skoro nikako, po 4, 5 samo imamo, a ovako kad ima naših ljudi skočimo po 18, 20 puta u danu“, kazao je Ermin Sarić, skakač.

Za razliku od skokova, prodaja i ne ide baš najbolje. Uprkos velikom broju turista, turistički radnici nezadovoljni zaradom.

“Što se tiče kupovine i nisu nešto baš zainteresovani, najviše vole da kupuju magnete zato što im je to najlakše za ponijeti, a od većih stvari najviše vole bosanske setove za kafu“, kazala je Alma Kosić.

Svake godine broj turista je sve veći, pa tako i ove godine u Turističkoj zajednici bilježe porast broja gostiju, ali i noćenja.

“Prema podacima Zavoda za statistiku i prema nekim našim podacima radi se o povećanjima od 14 do 16 posto, ali je veoma teško doći do pravih podataka, pogotovo kad su u pitanju agencije koje dovode turiste na dnevne ture, veliki je broj agencija koje dolaze iz Hrvatske, te bi turiste trebali evidentirati, ali kad je u pitanju broj noćenja i on je povećan ukupno za 20 posto“, pojasnio je Smir Temim, zamjenik direktora Turističke zajednice HNK.

Mostar se može pohvaliti novim adrenalinskim sadržajem u neposrednoj blizini Starog mosta, u pitanju je Zip line, a svim turistima omogućena je i vožnja čamcima. No u Turističkoj zajednici najavljuju nove projekte i sadržaje sve u cilju obogaćivanja turističke ponude.

Video pogledajte OVDJE.

Advertisements

loading...

Facebook komentari