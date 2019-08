Videopriča o Pavlu Đerkoviću: Ubijen zbog spašavanja muslimana

Advertisements

Pavle Đerković žrtvovao je život 1943. braneći džamiju u selu Bukovica u Crnoj Gori od rušenja.

Njegova snaha Joka i on spasili su stanovnike zaseoka Raščići od pokolja tokom Drugog svjetskog rata.

Kada su saznali da četnici planiraju akciju u tom selu, pomogli su svojim komšijama da izbjegnu u susjedno Čajniče,prenosi balkans.aljazeera.net.

U znak odmazde, četnici su svirepo pogubili Pavla u blizini zapaljene džamije.

Od džamije je ostala kamena munara, koja je srušena eksplozivom 20. maja 1993. Džamija je obnovljena i svečano otvorena 2017.

Na ceremoniji otvaranja posebna plaketa uručena je Pavlovom unuku Radomanu Đerkoviću. On je podsjetio na požrtvovan čin svog djeda.

“Naš đed Pavle u to vrijeme, on je saznao šta će se desiti ovdje, kakvo zlo, pa je požurio da spasi to zlo i spasio je zahvaljujući Bogu i njemu, njegovoj mudrosti, njegovoj ljubavi prema svojim komšijama, prema ljudima i prema Bogu – on je spasio ovaj ovdje živalj koji je otišao, sklonio se… Žene i djeca su presvučena u odjeću pravoslavnih, a muški su pobjegli u šume.

Kad je to završio, otišao je kući i rekao: ‘Ako budu saznali, oni će me strijeljati.’ I tako se i desilo. On je otišao, sklonio se… Kad su saznali da je on to učinio, doveli su ga iz livade gdje je čuvao ovce, doveli ga ispred ove svetinje, oborili ga kundacima i na najsvirepiji način u ljudskom rodu – uhvatili su psa šarova, pa su glavu pseću stavili na njegovu glavu. Jednim metkom su pucali kroz obadvije glave”, ispričao je Radoman.

Uništene porodice

Od 4. do 7. februara 1943. cijela je Bukovica popaljena, a veliki broj stanovnika ubijen na surov način. Za tri dana uništene su cijele porodice, tako da mnogih prezimena danas uopće nema.

Prema izvještaju četničkog komandanta Pavla Đurišića, ubijeno je gotovo 9.200 muslimana, od čega 1.200 muškaraca i do 8.000 žena, staraca i djece.

Bukovica je bila meta etničkog čišćenja i devedesetih godina prošlog stoljeća. Početkom 1992. raseljena su 24 sela, a do 1995. ubijeno je šest civila.

Prema podacima s posljednjih izbora, u Bukovici danas živi 45 Bošnjaka i 114 Srba.

