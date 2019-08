Demobilisani borci stariji od 57 godina od danas predaju dokumentaciju za borački dodatak

Advertisements

Kako nam je rekao federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević, nakon što je Zakon o pravima boraca objavljen u službenim novinama FBiH 31. jula 2019. godine, njegovo ministarstvo je uradilo instrukciju koju su dostavili svim općinskim službama za boračka pitanja, piše “Klix“.

“Prema ovom zakonu od danas svi branioci koji ispunjavaju uslove mogu podnijeti zahtjeve u svojim općinama”, rekao nam je ministar Bukvarević.

Ovo je rješavanje problema dijela boraca, ali obećano je da će svi borci ostvariti svoja prava bez obzira na godine.

Prema riječima Suada Kulaosmana, predsjednika Jedinstvene organizacije boraca FBiH, interresorna grupa Vlade FBiH obići će sve kantone i dogovoriti s premijerima i ministrima za boračka pitanja način ostvarivanja prava boraca mlađih od 57 godina.

“Gdje bude više novca, taj dodatak će se, kako je to bilo planirano prvobitnim rješenjem, primijeniti bez obzira na to da li je čovjek stariji ili mlađi i radi li ili je penzioner ili nezaposlen. Demobilisani borci će imati 5 KM po mjesecu učešća u oružanim snagama. Trebalo bi svi da se solidarišemo jer svako ko je branio općinu, branio je i grad i državu”, rekao nam je Kulaosman.

Istakao je kako su demobilisani borci na izmaku života i da ih je dosta već umrlo te da su zaslužili da osjete bar mali znak zahvalnosti od države i da ostatak života provedu koliko-toliko dostojanstveno.

“Bitno je da je zakon usvojen jer se on sada može dorađivati i poboljšavati, a njime će svi biti zbrinuti. Sve je manje korisnika i djece šehida i palih boraca te RVI. Umiru. Uzmite statistiku i koliko KS naprimjer plaća dženaza godišnje. Bilo ih je 1.000. To znači da je sve manje demobilisanih boraca, što opet znači da će biti više sredstava da se pomogne ostalima. Radit ćemo i na povećanju invalidinina za RVI od 20 do 60 posto”, kazao je Kulaosman.

S druge strane, predsjednik Udruženja “Zaboravljeni branitelji” Drago Grbavac kazao je kako demobilisani borci nisu zadovoljni ovim zakonom i rješenjem jer je on diskriminirajući po socijalnoj i dobnoj osnovi.

“Zakon je prevara i past će na Ustavnom sudu jer ćemo mi podnijeti apelaciju. Zamislite, tri čovjeka su u bunkeru provela isto vrijeme i samo jedan ima pravo na pomoć. Onaj koji ima 171 KM ne može primiti ništa, a bio je u tom istom bunkeru. Ovo je jadno i borci su ljuti jer ih ponižavaju”, rekao je Grbavac.

U prvom dijelu pomoć mogu primati demobilisani borci stariji od 57 godina koji su nezaposleni i nemaju veća primanja od 170 KM, kao i RVI od 20 do 60 posto. Dokumente predaju općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu gdje će ujedno dobiti i obrazac koji će popuniti. Novac bi na računima trebao biti već od septembra. Do kraja godine pomoć bi trebalo dobiti oko 20.000 boraca, a iz Budžeta FBiH su već osigurana sredstva.

