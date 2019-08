Protest špeditera na GP Rača zbog “sulude ideje UIO”

Advertisements

Putnički saobraćaj na Rači odvijaće se neometano, ističu iz 18 špediterskih kuća na ovom prelazu koje su najavile protest.

U pismu koje je upućeno i UIO BiH, Vladi Republike Srpske i resornom ministarstvu, Savjetu ministara u tehničkom mandatu i ombudsmanu za ljudska prava, špediteri poručuju da neće uvažiti odlaganje traženog sastanka sa čelnicima UIO zbog njihovih godišnjih odmora.

Nezadovoljni podsjećaju da je UIO u vrijeme godišnjih odmora, prije samo tri dana, otvarala ponude za namjeravano izmještanje carinskog terminala sa Rače.

Protest špeditera i ovaj put će podržati i Udruženje prevoznika Republike Srpske, rekao je Srni predsjednik ovog udruženja Nikola Grbić.

On kaže da će nakon jednočasovnog upozorenja od 5. avgusta obustava rada danas trajati 24 časa, a, ako ne bude sastanka i dogovora sa odgovornim u UIO i nadležnim institucijama na nivou BiH, mogla bi biti produžena i do naredne sedmice ili sve do postizanja dogovora o odbacivanju ideje o izmještanju terminala.

“Suluda ideja UIO štetna je za BiH, privrednike, prevoznike i špeditere na Rači”, poručio je Grbić.

On pojašnjava da će obustava rada špeditera izazvati stvaranje kolone kamiona i, vjerovatno, kolaps na mostu na Rači.

Grbić je podsjetio da su prevoznici i špediteri nezadovoljni zbog namjere UIO da izmjesti carinski terminal na Rači i umjesto toga zatražili njihov domaćinski odnos prema Rači, gdje UIO godišnje ubire prihod od tri miliona KM.

UIO organizovaće sastanak sa predstavnicima špediterske kompanije locirane u carinskoj ispostavi Bijeljina nakon povratka odgovornih lica sa godišnjih odmora, rečeno je Srni u ovoj upravi.

Upravi su se, kako navode, u prethodnom periodu u više navrata obraćali špediteri, prevoznici, privrednici iz Bijeljine, kao i predstavnici gradske vlasti, ističući problem nefunkcionalnosti postojećeg carinskog terminala,prenosi “Srna”.

