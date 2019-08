Weber: “Wigemark potpuno izašao iz pristupa EU, miješao se u formiranje vlasti”

Advertisements

Kako kaže, vidio je šta piše u sporazumu trojice lidera stranaka, ali i gledao oprečne izjave nakon potpisivanja.

“Zaista je nejasno i netransparentno šta se zaista dogovorilo i da li je to zaista suštinski dogovor. Vidimo da ima suštinski mimoilaženja, programskih i političkih. U dokumentu ostaje potpuno nejasno pitanje Izbornog zakona na čemu je insistirao gospodin Čović do pitanja NATO-a. Naredni dani i sedmice će pokazati da li je to zaista jedan dogovor koji će voditi do formiranja vlasti ili je prevagnula želja za foteljama kao što je uvijek bio slučaj u BiH ili je mrtvo slovo na papiru“, kazao je, između ostalog, Weber za “N1“.

Kritikovao je u ovom konkretnom slučaju ulogu šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnog predstavnika EU u BiH Lars-Gunnara Wigemarka.

“Dosadašnja zvanična politika Evropske unije je nemiješanje u domaću politiku. Gospodin Wigemark je na kraju svog mandata potpuno izašao iz tog pristupa zvanične Evropske unije i direktno se miješao u formiranje vladajućih koalicija“, naveo je Weber.

Kako je naveo, EU je imala pogrešan pistup u Bosni i Hercegovini zadnjih 15 godina.

“Ovo je možda do sada najotvorenije miješanje u dnevnopolitičke stvari u BiH u zadnjih 15 godina. Sazivanje sastanka radi formiranja vlasti zaista nije i ne bi trebala biti uloga EU, specijalnog predstavnika“.

