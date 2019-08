Edward Joseph: “Dodik slijedi politiku Moskve koja ne želi BiH u NATO-u”

Advertisements

– Teško je zamisliti kako će Milorad Dodik prihvatiti dogovor koji, u stvarnosti, ispunjava uslove iz MAP-a (Akcioni plan na putu ka članstvu u NATO). Mada je postignut dogovor u načelu, moramo da sačekamo na detalje da bismo videli da li je realno očekivati napredak BiH na putu ka članstvu u NATO, što je za nju ključno pitanje, kaže Joseph i dodaje:

– Moramo tek da vidimo šta pomenuti sporazum znači u pogledu ispunjavanja kriterijuma iz MAP-a. Ja sam sumnjičav da li je to dogovor koji zaista omogućava ostvarenje pomenutog cilja. Sasvim je jasno da Milorad Dodik slijedi politiku Moskve, a posljednje što ona želi jeste napredak regiona ka NATO-u, naročito nakon ulaska Sjeverne Makedonije i Crne Gore u ovu Alijansu, zatim gubitka njenog uticaja u Grčkoj. Dakle, napredak BiH ka NATO-u je posljednje što Rusija želi i Dodik će veoma pažljivo slijediti tu liniju.

On navodi da Sporazum u djelu koji se odnosi na NATO nosi dvosmislenu poruku.

– To je veoma dvosmislena poruka, zbog čega sam zabrinut. Pominje se promovisanje odnosa, ali to nije svrha MAP-a. Potrebno je ispunjavanje kriterijuma koje ovaj dokument predviđa, odnosno reforme. Vidjet ćemo da li će Republika Srpska pod vođstvom Milorada Dodika biti spremna na to, kaze Joseph, prenosi “RSE“.

