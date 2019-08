Gornji Vakuf: “Komšije Hrvati nam ne mogu pogledati u oči”

Advertisements

“Bit će još Srebrenica” i “Neće ostati balija-Uskoplje” samo su neki od grafita koji su zgrozili mještane Krupe.

Adis Pokvić je kazao kako je prije nekoliko godina otišao u Austriju da radi. S puta je došao jučer, a sinoć je izašao s prijateljima, javlja Anadolu Agency (AA).

“Jutros dolazim i budim se, pronalazim to na autima šarano i ispisano. Kukavički, katastrofa”, kazao je Adis.

Muhamed Pokvić je rekao kako mu je sin rano jutros rekao da je automobil uništen, a da su grafiti ispisani na kući i ispred nje.

“Prosto me iznenadilo, jer ovdje je bio dobar suživot. Što se tiče komšija i nas to je ok, multietična sredina, nije bilo problema. Komšije je stid da izađu ovdje, jer nam ne mogu pogledati u oči, jer znaju da nisu oni to uradili”, rekao je Muhamed, vlasnik kuće na kojoj su ispisani grafiti.

Natpise je prvi vidio njegov sin Selmir, koji je također iznenađen incidentom.

“Ovo je tačno dirnulo u srce, gdje smo imali baš dobar osjećaj s komšijama. Ovo je prijetnja meni, kući i svemu. Ja sam za suživot ovdje. Po grafitima, motivi su nacionalni”, izjavio je Selmir.

Njihov rođak Abid Pokvić je kazao kako nije mogao vjerovati šta se desilo.

“Ne mogu da dođem sebi da se ovo moglo desiti ovdje. Poslije rata, Gornji Vakuf-Uskoplje nije imao nikad incidenta. U zavadi nismo ni s kim. Tačno sam iznenađen”, kazao je Abid.

Dopredsjednik Mjesne zajednice Krupa Anto Batinić je najoštrije osudio incident koji se desio u njegovom selu.

“Najoštrije osuđujem ovo i da se što prije počinitelj nađe i da se zna imenom i prezimenom ko je to napravio, da se nijedan narod ne osuđuje u globalu”, istakao je Anto.

Komšinica Marija Subašić je rekla kako su međuetnički odnosi u selu dobri i da nikada nisu imali problema.

“Bombone, čokolade, kad je Uskrs nosimo im jaja. I prije rata se to radilo, njihova nena i mi. Nikad mi s njima nismo nikakvih problema imali”, rekla je Marija.

