Američke sankcije Draganu Čoviću zbog obilježavanja hrvatske etničke teritorije

“Moguće je i pooštravanje postojećih sankcija i uvođenje novih. Do februara taj sistem sankcija, koji je postao mio Trumpu, bi se mogao proširiti. Ja upozoravam i ove iz Prištine i Beograda da bi mogli da se nađu u tom društvu ako ne ispoštuju njegov potpis. On lako potpisuje i stavlja sankcije, a to se jako teško skida”, kaže za “Insajder” politički analitičar iz Beograda Dušan Janjić.

“Sankcije Čoviću su najavljene zbog priče dva protiv jedan, reorganizacija, odnosno obilježavanje, hrvatske etničke teritorije, možda i napuštanje Bosne. To je ta priča. Nije ni Dodik kažnjen što je Milorad Dodik već zato što je promijenio politiku. Dok je vodio politiku krajem devedestih bio je nagrađivan od strane tih istih Amerikanaca, ali kada je prešao na rusku politiku, koja je dizanje etnonacionalizma i izazivanje nacionalnih sukoba i kada se Balkan zapali onda da bude “braćo Rusi dođite”. To je njihova logika, ali je ona pročitana i nisu spremni da prave nove Sirije. Ko god bude zagovarao etničko razgraničenje, bez prethodnog dogovora sa velikim silama, taj će se naći pod sankcijama. U početku individualnim, a kasnije ako treba i kolektivnim”, tvrdi Janjić.

Na pitanje da li je afera Aluminij, kao što se priča, opomena Amerikanaca Čoviću da se okane Dodika i okrene na drugu stranu, Janjić kaže:

“Krah mostarskog Aluminija je vrlo jasan pokazatelj da Herceg Bosna može samo da funkcioniše kao fantazija Čovića i HDZ-a. Čitav taj kombinat je kombinat Herceg Bosne, a ne Mostara ili Bosne i Hercegovine, i tako je i privatizovan. To je pokazalo da nisu u stanju da rade tako, to je već bilo i sa bankama. Stranci su bili pažljivi prilikom ulazaka u te banke, jer su one bile, kao i Aluminij, ali i duvanska stanica u Mostaru, pokriće za veliku korupciju i pranje novca. Sada ova kriza koja je realna, neplaćanje dugova, nesposobnost da se išta organizuje govori da je Herceg Bosna opasan projekat za same Hrvate. Mislim da stranci tu nisu ništa aktivno radili već su se samo izvukli i ne pristaju da to više saniraju i samo kažu izvolite i riješite problem”, piše “BN“.

Prema njegovim riječima, pošto HDZ i Čović najviše stoje iza toga oni moraju da plate odgovarajuću cijenu.

“Aluminijumski kombinat teško da može da opstane bilo gdje, to ste vidjeli i u Crnoj Gori, a pogotovo ako želite i da ubacite partnera, što se desilo sa Deripaskom i Rusima u Crnoj Gori, onda ste tek u problemu. Onda se uključuju stranci. Prvo pitanje je nesposobnost Herceg Bosne da funkcioniše kao entitet i da je to samo politička magla. Indirektno to je poruke i drugima koji misle da mogu da idu u svjetsku konkurenciju sa malim budžetima i državnim preduzećima. To je druga opomena da se završi realna privatizacija. Cijela Republika Srpska i većina BiH je na nekoj nerazriješnoj poziciji što se tiče imovinskih odnosa, a sa velikim platama kada pogledate region. Mislim da je to šira poruka i završava se time da to riješava Bosna i Hercegovina, pošto Herceg Bosna to ne može da iznese, a onda će se tu uključiti i stranci. Stranci tu ne žure, to pouzdano znam, jer njih ta vrsta industrije ne interesuje, pošto su tu potrebne milionske dnevne produkcije da biste bili konkurentni i očekujem da će se to uskoro ugasiti, kao što se gase slična postrojenja u zapadnim državama”, pojasnio je Janjić.

