Koliko vam mjesečno treba novca da biste sebi uplaćivali staž

Advertisements

S obzirom na to da nije mali broj ljudi koji kasno saznaju da imaju “rupe” u penzijskom stažu, odnosno, da im poslodavci nisu uplaćivali doprinose, u Zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranju smo upitali da li ima građana koji sami sebi uplaćuju staž. Zatražili smo da nam pojasne proceduru kod ove varijante uplate doprinosa za PIO.

– Ukoliko ljudi sebi sami žele da uplate staž, to je 230 KM mjesečno. Ne može ni više ni manje od toga. Toliko je određeno prema prosjeku federalne plaće. Ima ljudi koji hoće više da uplate, ali to nije moguće, jer se mora poštovati prosjek plaće u FBiH u tom trenutku – govori Amel Lizde, šef Ureda za informiranje Zavoda PIO FBiH.

Objašnjava da se kod ličnog plaćanja staža u poslovnicu Zavoda PIO mora donijeti uvjerenje o prebivalištu.

– Zatim, neophodno je donijeti ljekarsko uvjerenje i ličnu kartu. Događa se da naši ljudi, a koji su vani, imaju nekih 13 ili 14 godina staža ovdje, sebi plaćaju staž kako bi namirili na 15 godina jer to je minimum koji je potreban da odete u penziju sa 65 godina života. Taj dobrovoljni staž vam ide od momenta predaje dokumentacije – govori Lizde.

Zijada Krnjića, direktora Federalnog zavoda PIO, upitali smo koliko su česti slučajevi da ljudi sami sebi uplaćuju doprinose za penziono.

– Ma nema puno takvih. Rijetki su, najčešće su to one osobe kojima se u radnoj karijeri dogodi da im fali jedan kraći period da bi otišli u penziju. Ili recimo događa se da sebi uplaćuju staž supruge diplomata koje imaju pravo na zamrzavanje radnog statusa, pa onda u periodu kada su odsutni, plaćaju dobrovoljno. Doprinosi na penziono nemaju veze sa zdravstvenim osiguranjem. Ako se plaća PIO, ne znači da imate zdravstveno. To se posebno plaća – pojašnjava Krnjić.

Dodaje da kod uplate dobrovoljnog osiguranja ne treba neka firma kao posrednik.

– Ne treba vam posrednik. Kod nas se registrirate, dobijete rješenje o dobrovoljnom osiguranju, i taj staž se računa kao penzijski, odnosno, redovni staž – rekao je Krnjić, piše “Faktor“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari