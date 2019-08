Stabilno vrijeme naredna četiri dana

Advertisements

Za utorak je najavljeno sunčano uz malu oblačnost. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 28 do 34 stepena.

Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost najavljeno je i za srijedu. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 29 do 35 stepeni.

U četvrtak je moguće sunčano. Krajem dana i u večernjim satima u Bosni porast naoblake. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 28 do 34 stepena, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, piše “Fena”.

Advertisements

loading...

Facebook komentari