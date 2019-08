“Alisa misli da je sretna jer se udala. Poručujem joj da će biti sretna do jeseni, to joj obećavam! Vrijeme je da se ovo privodi kraju”

Advertisements

U nastavku pročitajte tekst iz FB grupe “Pravda za Dženana Memića” koji je objavljen nakon informacije da se Alisa Mutap udala:

“Od jutros pristižu poruke, slike, kad šta će ti biti…

Alisa Mutap, saučesnik ubistva Dženana Memića.

Baš voli mjesec februar, ni godina dana od ubistva Dženana nije prošla, našla je novu žrtvu. Jučer se i udala. Nadam se da se sjetila Dženana, nadam se da se sjetila 08. februara 2016.g, kada su je tukli u Velikoj Aleji, nadam se da se sjetila kako je pustila da Dženan umire pred njenim očima, kako ništa nije uradila da mu pomogne. Nadam se da joj je svaki dan na pameti da je baš ona ta koja je odvela Dženana u smrt.

Lijepo je nastavila svoj život, a zbog nje je Dženanov život prekinut. Zbog nje su prekinuti svi njegovi snovi.

Zar zaista misliš da ikada možeš biti sretna, svjesna da si prisustvovala ubistvu, da si stala na stranu ubica? Zar zaista i na trenutak možeš pomisliti da nećeš odgovarati za to?

Kakav nedostatak u glavi moraš imati, da nakon svega oženiš ovo zlo. Moraš biti isti ili čak i gori, mada mislim da gore ne može.

Ali, što bi rekla Esma Mutap: “samo veselo”…

Portal “Source” je kontaktirao Dženanovog oca Muriza Memića, koji je prokomentarisao ovaj događaj.

“Alisa misli da je sretna, jer se udala, ona bar tako misli. Odgovarat će kad tad. Svaki dan se postavim u njenu poziciju pokušavam shvatiti to o čemu ona razmišlja, kakvi su to ljudi?! Njena kompletna porodica. Sve što imaju su stekli prevarama“, govori Memić.

Kako je izjavio za “Source“, Memić je očekivao ovakav rasplet situacije.

“Znali smo mi odavno da će se ona udati i nije mi teško palo, ništa drugo od njih nisam očekivao. Sami znate kako su se oni odnosili prema cijelom slučaju. Samo su na početku nekoliko puta dolazili na suđenje. Mislili su da će to brzo proći, kad su vidjeli da ne prolazi, prestali su dolaziti. Dženan je treća žrtva te porodice, tri djevojke, tri ubijena momka“, izjavio je Muriz Memić.

Memić je za kraj razgovora još jednom iznio svoje razočarenje pravosudnim sistemom u BiH.

“Zaista ne znam kakav je to sistem! Ja tri i pol godine iznosim da su to sve kriminalci, da su lopovi, da je sve korumpirano, i opet se ništa ne dešava. Pa da je neki sistem, mene bi zbog takvih riječi ušutkali. Bilo bi, ili ja, ili oni. Ali to nije sistem, to su ljudi koji imaju svoja imena i prezimena. Sve se zna ko je šta uradio. Evo ide jesen, nadam se da će se ovo privoditi kraju. Alisi samo poručujem da može biti sretna do jeseni, to joj obećavam! Ona mora odgovarati“, zaključio je za kraj razgovora Muriz Memić.

Advertisements

loading...

Facebook komentari