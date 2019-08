Rektorat UNSA: Nismo pali za 1.000 mjesta, mi smo diskvalifikovani

Advertisements

Naime, Webometrics vrši rangiranje univerziteta po četiri kriterija. Majda Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet UNSA, kaže da su administratori Webometricsa poprilično otvoreni za kontakte tako da osluškuju i pokušavaju svoje kriterije prilagoditi činjeničnom stanju. Kaže da su oni ovaj put za rangiranje naveli da citiranost autora učestvuje s deset posto u ukupnoj ocjeni, tj. ova platforma uzima u obzir prvih stotinu najcitiranijih autora sa svih univerziteta u državi i to utječe deset posto na ukupnu ocjenu, saznaje “Klix“.

Univerzitet u Sarajevu se u 2018. godini našao na 1.676 mjestu, a onda se u januaru desio pad od 70-ak mjesta i Čohodar-Husić kaže kako su svi bili presretni prije dva dana kada je preliminarno objavljeno da je sarajevski univerzitet pozicioniran na 1.722 mjesto. Međutim, ostali su zatečeni jutrošnjim rezultatima.

“Prvi put su uzeti u obzir naučni radovi naših profesora od 2013. do 2017. godine, a na prošlom presjeku bili su od 2012. do 2016. godine. Tu smo ostvarili značajan pomak naprijed, tj. u naučno-istraživačkom radu. Jutros sam bila zatečena viješću da smo po jednom kriteriju na zadnjem rangiranju diskvalificirani, a to je upravo citiranost naših stotinu naučnika. Oni su na svojoj stranici napisali da se u obzir uzima Google Scholar profil, a mi u Rektoratu UNSA ne možemo utjecati na otvaranje profila istraživača. Za takvo što je odgovoran svaki naučnik pojedinačno”, kazala je.

Kaže da kada naučnik otvori svoj profil da mu se automatski pridruže svi autorski radovi. Međutim, ističe da su administratori Webometricsa otkrili manjkavosti u ovom sistemu, a to je da kada uđete na svoj profil, osim svojih autorskih radova, dobijete pridružene i tuđe radove po tagovima, tj. imate vezu s nekim radom iako niste autor i taj se rad pridruži vašem profilu.

“Ljudi koji rade na Webometricsu su apelovali da svaki naučnik uđe na svoj profil i da očisti pridružene članke koji nisu njegovi. Mi smo čak i pisali dekanima fakulteta i instituta UNSA da nalože nastavnicima da ažuriraju svoje profile. Nažalost, desilo se da su se oni oglušili i da smo mi stavljeni na zadnje mjesto, tj. 8.601. u toj kategoriji, što je u konačnici dovelo da budemo rangirani za 1.000 mjesta niže u ukupnom poretku. Dakle, mi po kvaliteti nismo pali, mi smo samo diskvalificirani po jednom kriteriju što se odrazilo na konačan skor”, kazala je Čohodar-Husić.

Dopis iz Rektorata UNSA upućen dekanima

Ona je dodala kako su iz Rektorata UNSA pisali administratorima Webometrica kako bi dobili odgovor na pitanje zašto su diskvalificirani, a odgovoreno im je kako imaju “tri visiting (strana) profesora i tri visoko izmanipulirana profila”.

“Kada uđete na Google Scholar, ta tri visiting, tj. strana profesora na našem univerzitetu su profesori na Stomatološkom fakultetu. Oni nemaju otvoren profil nigdje osim na UNSA. Oni su, dakle, prepoznali Stomatologiju kao kvalitetan fakultet i oni ovdje drže nastavu. Znači, nigdje Webometrics ne daje do znanja da se to ne smije raditi. Ukoliko je neki stručnjak prepoznao kvalitet na nekom fakultetu i odlučio svoj profil dati njemu na raspolaganje, tu ne bi trebalo biti ništa sporno. Čak nas nikada nisu ni upozoravali na to, a kasnije je baš ovo navedeno kao razlog za diskvalifikaciju”, dodala je ona.

Na kraju govori kako će se Rektorat UNSA opet obratiti Webometricsu s molbom da fizički uklone pogrešno pridružene radove profesorima s najvećeg univerziteta u BiH te da naprave novo rangiranje, a kaže kako nisu isključene i moguće sankcije za profesore koji nisu ažurirali svoje profile.

