Danas u BiH očekuje se sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje sa zapada tokom dana

Advertisements

U našoj zemlji danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje sa zapada tokom dana. Poslije podne i u večernjim satima u većem dijelu naše zemlje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne lokalno je moguće jače grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnijim padavinama i jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini uglavnom jugozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 27 do 32, na jugu do 34 °C.

U Sarajevu sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Krajem dana ili u večernjim satima očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 30 °C.

Advertisements

loading...

Facebook komentari