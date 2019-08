Advertisements

Jače grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnijim padavinama i jakim udarima vjetra moguće je na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, prenosi “Anadolija”.

Zbog najavljenog grmljavinskog nevremena u petak je na snazi narandžasti meteoalarm za područja Banje Luke, Bihaća, Prijedora i Tuzle.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) jutarnje temperature kretaće se od 15 do 21, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 27 do 32, na jugu do 34 stepena.

