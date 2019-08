Amina Koso je frizerka koju niko nije htio zaposliti zbog marame na glavi

Advertisements

Malo je žena u Sarajevu koje vole imati dotjeranu frizuru, a da nisu čule za Aminu Koso. Iako joj je tek 26 godina, ne nedostaje joj iskustva, znanja i vještine, a kako bi išla ukorak sa svjetskim trendovima u uređenju frizura, konstantno se educira.

Iako joj u onome što radi nije nedostajalo ljubavi, znanja i truda, teško je dolazila do posla, a razlog je – hidžab.

Kada se odlučila pokriti, Amini je vlasnik frizerskog salona u kojem je tada radila rekao da marama na glavi nije dress code salona, pa je vrlo brzo bila primorana otići.

– Bilo je teško doći do posla, gotovo nikako. Javljala sam se na mnoge oglase, zvala salone koji su tražili radnike. Gotovo bismo se dogovorili preko telefona, ali kada bih došla u salon i kada bi vidjeli maramu, tok priče odmah bi se promijenio. Iako je bilo teško, nikada nisam došla u situaciju da se premišljam – trebam li je skinuti sa glave ili ne – govori na početku razgovora Amina.

No, ova supruga i majka dvoje djece odlučila je uspjeti u svom poslu i pobijediti granice, a kako su joj mušterije najvažnije i njihovo mišljenje, nije prestajala sa edukacijom. Odlučila je sarađivati sa najboljim, pa su joj mentori bili i neki od najpoznatijih frizera u svijetu.

Nakon što je završila edukaciju i dobila certifikat grupacije Yeliz Kaya, Amina se prijavila i uspješno završila edukaciju na prestižnoj međunarodnoj Akademiji Georgy Kot.

– Georgy Kot je najuspješniji frizer za svečane frizure i veliko ime na svjetskoj sceni, a porijeklo mu je iz Sočija u Rusiji. Sa njegovim radom upoznala sam se putem Instagrama, a onda i prijavila na konkurs za edukaciju i uspješno je završila – priča Amina.

Kako bi bila u skladu sa trendovima, Amina je kupila dvije lutke na kojima, otkriva nam, svakodnevno vježba izradu različitih svečanih frizura.

– Trenutno su traženi holivudski talasi i modne linije, a da bih napravila jednu svečanu frizuru, potrebno mi je od dva do tri sata. Cilj mi je bio izaći iz klasičnih uvijanja i skupljanja kose u pundžu. Željela se uvesti nešto novo, elegantnije i u tome sam uspjela – objašnjava.

Među Amininim mušterijama ima i poznatih dama iz javnog života BiH, poput televizijskih voditeljica i manekenki.

– Hvala Bogu, posla ima, javljaju mi se žene koje bi željele da im baš ja napravim frizuru za neku svečanu priliku – djevojačke večeri, svadbe, rođendane…. Zovu me i poznate djevojke i žene, ali meni su sve podjednako važne. Često mi donose fotografiju frizure koju žele da im napravim. Trudim se da svoj posao uradim najbolje što znam, a ponosna sam kada fotografije objave na Facebooku ili Instagramu i napišu – “Hvala, Amina.”

Otkriva nam kako inspiraciju u izradi frizura pronalazi u pjesmama Dine Merlina, naročito u numeri “Sve do medalje.”

– Kad radim i čujem Dinu Merlina da pjeva, znam da će frizura biti najbolja – govori uz osmijeh.

Kada je riječ o željama, naša sagovornica ima jednu, a to je da nekada u budućnosti otvori svoj frizerski salon u kojem će raditi ono što najviše želi i najbolje zna.

– Suprug mi je velika podrška i pomaže mi kada treba pričuvati djecu dok ja radim frizuru. Ljubav, stalna edukacija i trud nešto je što me od samog početka vodi i nadam se da ću uspjeti u svom poslu. Imala sam teških trenutaka, kada su me ljudi sputavali, samo zbog marame na glavi. Nije me to pokolebalo, iz svega sam izašla jača i odlučnija. Itekako se sa maramom može uspjeti i itetako vas marama može učiniti pozitivnom i društveno korisnom osobom – kazala je na kraju razgovora Amina Koso, piše “Faktor“.

