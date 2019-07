Kiša u Bosni, sunčano u Hercegovini

Advertisements

Poslijepodne i u večernjim satima porast naoblake u Bosni može donijeti kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 26 do 31, na jugu do 34 stepena.

U Sarajevu umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne i u večernjim satima se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 28 stupnjeva, navodi se u saopštenju.

