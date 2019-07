Produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata tokom SFF-a

Advertisements

Organizatori vjeruju kako će najveća frekvencija gostiju i epicentar dešavanja tokom festivala od 16. do 23. augusta, biti u općini Stari Grad, prenosi “Anadolija”.

“Kao i prethodnih godina izaći ćemo u susret ugostiteljima koji djeluju u našoj općini i, u skladu sa Odlukom o radnom vremenu, omogućit ćemo im produženo radno vrijeme tokom SFF-a. Naravno, uz strogo ispunjavanje uslova za zaštitu od buke,” kazao je Hadžibajrić.

Dodao je kako održavanje festivala podržavaju i finansijski, a kako bi se turisti i građani što bolje osjećali u toj općini, angažovat će vatrogasno društvo Vratnik koje će svake noći vršiti pranje ulica u užoj jezgri.

Pitanje koje je mnoge zanimalo je završetak radova u ulici Ferhadija, a Hadžibajrić je potvrdio da ni tu neće biti problema.

”Ulica Ferhadija završava se prije SFF-a, tačnije veoma brzo. Ostalo je još nekih 70-ak kvadrata za popločavanje i moram istaći da je jedini problem koji ovdje imamo nedostatak adekvatnog kamena koji proizvođač ne može na vrijeme da isporuči izvođaču radova. Ali, to će svakako biti završeno do početka festivala,” potvrdio je Hadžibajrić.

Direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra kazao je da će ovogodišnji festival biti najveći dosad.

“Ovaj ugovor svake godine pomaže finansijsku stabilnost SFF-a i pomaže organizaciju Festivala na najbolji način u okviru mogućnosti. Ovo će biti do sada najveći i najbolji Festival. Sa jučerašnjim danom imamo rekordni broj potvrđenih gostiju – preko 1.300 potvrđenih profesionalaca koji dolaze. To je najveći filmski skup autora od Beča do Istanbula. Nema većeg Festivala po broju profesionalaca autora, režisera, glumaca, producenata, filmskih fondova“, kazao je Purivatra.

Dodao je da su 20-ak dana prije festivala hotelski kapaciteti već popunjeni.

“Radujemo se da se na području općine Stari Grad većina hotelskih kapaciteta upravo koristi za SFF i to je velika podrška ekonomiji, turizmu i životu u ovom gradu. Ova odluka o produženju radnog vremena će sigurno naići na dobrodošlicu svih ugostitelja i nadam se da će biti kao i prošle godine kada je ocijenjena bezbjedonosna situacija tokom SFF-a najbolja u toku protekle 24. godine,“ kazao je Purivatra.

Povodom Sarajevo Film Festivala, a u cilju promocije turističkih sadržaja u Starom Gradu, Općina Stari Grad i Udruženje Čuvari tradicije omogućit će svim zainteresovanim besplatno preuzimanje aplikacije “Guide2Sarajevo“ za vrijeme festivala.

“Guide2Sarajevo“ je turistički audio vodič koji je predstavljen 2017. godine. Riječ je o aplikaciji koja, osim vizuelnog prikaza, nudi i audio vodič za više od 60 objekata od kulturno-historijskog značaja za Sarajevo. Aplikacija omogućava domaćim i stranim turistima da samostalno upoznaju sve turističke atrakcije Starog Grada i Sarajeva, a prati je i elektronska mapa Sarajeva, koja sadrži i navigaciju.

