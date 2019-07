VREMENSKA PROGNOZA Evo gdje će, kada i koliko padati do četvrtka…

Advertisements

Prijepodne padavine uglavnom u Hercegovini, ponegdje na zapadu i sjeverozapadu Bosne, a poslijepodne i u večernjim satima u cijeloj zemlji. Intenzivnije padavine se očekuju na jugozapadu Bosne, većem dijelu Hercegovine i na krajnjem sjeverozapadu Bosne. Jutarnje temperature od 15 do 23, a dnevne od 24 do 30°C.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima u većini područja. Jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 20 do 29°C,piše Slobodnabosna

U utorak u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni pretežno oblačno uz postupno razvedravanje tokom dana. Jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 25 do 34°C.

U srijedu u Hercegovini sunčano. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postupno razvedravanje tokom dana. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 27 do 35°C.

