U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme. Tokom poslijepodneva umjeren porast naoblake ponegdje u Bosni može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren uglavnom jugozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 23, na jugu od 20 do 26, a dnevne od 30 do 36 °C.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 32 °C.

