Ambasador SAD-a: “Pravo građana na vladavinu zakona u BiH”

Ove godine je u mišljenju Evropske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u EU identificirano nekoliko ključnih prioriteta u oblasti vladavine zakona, kao što je potreba da se unaprijedi borba protiv korupcije i usvoji novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Naredne godine, u sklopu Paketa za proširenje 2020, Evropska komisija će predstaviti izvještaj o provedbi ovih ključnih prioriteta od strane BiH. Napredak u oblasti vladavine zakona odrediće da li se BiH može smatrati vjerodostojnim kandidatom za članstvo u EU.

SAD su od završetka rata investirale milione dolara kako bi pomogle BiH da izgradi jači pravosudni sektor. Građani ove zemlje znaju da povrat na ovo ulaganje nije adekvatan. Nedavne vijesti koje se bave Visokim sudskim i tužilačkim vijećem dokaz su da postoji veći problem u oblasti vladavine zakona u BiH – pravila se ne primjenjuju jednako na sve. Međunarodna zajednica je pomogla osnivanje VSTV s ciljem da se pravosuđu osiguraju nezavisnost i integritet. Jasno je da VSTV ne ostvaruje te ciljeve. Naša tvrdnja nije zasnovana na predrasudama, nego na činjenicama. Godišnji izvještaj OSCE o praćenju procesuiranja predmeta korupcije u BiH kroz brojke potvrđuje ono što građani već znaju: institucije čija je obaveza da procesuiraju slučajeve korupcije to ne rade.

Građani BiH na svojim plećima svakodnevno nose teret korupcije: oni imaju problema kada pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i zaposlenju zahtijeva veze za sistemom političkog patronata. Kada se suoče sa opstrukcijama na putu sopstvenog napretka, mnogi emigriraju u zemlje u kojima postoji čvrsta vladavina zakona kako bi osigurali svoju budućnost. To pokazuje koliko žarko građani Bosne i Hercegovine žele da budu jednaki pred zakonom. Oni žele čvrstu vladavinu zakona u kojoj su pravila jednaka za sve kako bi njihov trud i zalaganje odredili njihov uspjeh. BiH trpi ekonomske posljedice kada investitori ne mogu očekivati jednak tretman, u skladu sa zakonom. Zato investiraju sredstva drugdje, što otežava napredak ljudi u ovoj zemlji

Na pročelju zgrade Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu uklesane su riječi: ‘Jednakost pred zakonom’. To je naš ideal, koji je pokretač najvećih stremljenja našeg pravosudnog sistema – da niko, pred sudom, ne bi trebao imati bolji tretman od nekoga drugog. Građani BiH takođe zaslužuju jednakost pred zakonom. Za uspjeh će biti potrebno mnogo više od stalnih napora koje ulažu SAD ili međunarodna zajednica. Za uspjeh će biti potrebno da civilno društvo i predstavnici pravne struke, da dobre i poštene sudije i tužioci, progovore i traže promjene. Neki od njih, ali ne dovoljan broj, već su to učinili. Naročito je važno da predstavnici medija nastave da obavljaju svoj dio posla na izvještavanju o ovom važnom pitanju. Otkrivanjem slučajeva korupcije, novinari pomažu da se osigura viši stepen transparentnosti i odgovornosti. To ih čini stubom demokratije i pravde, a ne prijetnjom.

Malo toga će se promijeniti ukoliko građani BiH ne budu zahtijevali reforme u oblasti vladavine zakona. Parlament BiH je, s pravom, ukazao na mnoge probleme koje je uzrokovao VSTV, na taj način artikulišući ono što mnogi građani BiH već znaju. Parlamentu je s razlogom data ta značajna nadzorna uloga – ne da bi zadirao u nezavisnost pravosudnih institucija, nego da bi osigurao da budu odgovorne prema javnosti. Ministarstvo pravde BiH treba da djeluje odmah i izradi nacrt dopuna Zakona o VSTV kako bi se postigao viši stepen odgovornosti bosanskohercegovačkog pravosuđa. Priliku da rade u Vijeću koje postavlja standarde vladavine zakona u BiH trebalo bi da imaju samo oni koji posjeduju najviše stručne kvalifikacije i moralni integritet.

Prilikom naše proslave Dana nezavisnosti rekao sam: “Uspjeh Bosne i Hercegovine ne zavisi od toga šta međunarodna zajednica može da uradi, nego, kako je rekao JFK ‘od onoga što vi možete uraditi za svoju zemlju’.” Reforme u demokratskom društvu ne dešavaju se preko noći, a počinju onda kada građani progovore i zahtijevaju promjene. Kao što je bivši ministar pravde Sjedinjenih Američkih Država, Robert F. Kennedy, rekao: “Svaki put kada se pojedinac bori za ideal, kada se trudi da promijeni sudbinu drugih ljudi nabolje ili kada se bori protiv nepravde, on pokreće mali talas koji donosi dašak nade; i dok se ti talasi međusobno ukrštaju dolazeći iz milion različitih centara energije i smjelosti, oni stvaraju struju koja može srušiti i najjače utvrde ugnjetavanja i otpora.” Pozivam sve vas da postanete taj talas. Pokrenite promjenu koju želite kako biste poboljšali stanje vladavine zakona u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države su ovdje kako bi podržale građane u nastojanjima da izgrade svjetliju budućnost za Bosnu i Hercegovinu, pišu “Vijesti“.

