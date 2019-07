Još malo uživajte u sunčanom vremenu, stižu pljuskovi i grmljavine

Advertisements

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.

U petak u Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini sunčano. Tokom dana, razvojem oblačnosti, mjestimično može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak, uglavnom u centalnim, sjevernim i sjeverozapadnim podurčjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje i do 24, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 35 stepeni.

U subotu, u Bosni, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu zemlje i do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Intenzivnija kiša i pljuskovi očekuju se u zapadnim područjima. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu zemlje i do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28, na jugu do 31 stepen Celzijusa, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Advertisements

loading...

Facebook komentari