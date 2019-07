Advertisements

Danas u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje i do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33°C, na jugu do 35°C.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15°C, a najviša dnevna oko 28°C.

Advertisements

loading...

Facebook komentari