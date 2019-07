Operativni štab bez zaključaka, a migranti konstantno dolaze

Advertisements

Desetine migranata ispred i u okolini sarajevske Željezničke stanice. Pojedini tek prije nekoliko dana stigli u Bosnu i Hercegovinu. Od tada spavaju na ulicama glavnog grada. Nesvjesni teških uslova u bihaćkom kampu Vučijak – čekaju voz za ovaj krajiški grad.

“Došao sam na ovu stanicu prije tri dana, kupio sam kartu, ali kad krenem ući u voz kažu mi – nema mjesta. Jučer su mi to rekli. Kupio sam kartu, a nemam mjesto. Kažu, dođi sutra, i došao sam jutros u 11, kažu opet, nema mjesta, čekaj do 16 sati. I ja čekam, danima. A drugi migranti mi kažu, nemoj ići do Bihaća, izađi 100 kilometara ranije iz voza, a ja sam platio do Bihaća. Ja ne znam šta se tamo dešava”, kazao je jedan migrant iz Pakistana.

A dešava se to, kažu pojedini – da je situacija neizdrživa. Pokazuju modrice koje im je tvrde nanijela policija USK-a. Razlog je kažu što ne mogu više šetati slobodno gradom. Policija ih tjera u kamp. Stoga su pobjegli u Sarajevo. Pričaju kako su bili dospjeli do Pule, Splita – no hrvatska policija ih je, tvrde uhvatila – i dovezla duboko u šumu, u Općinu Velika Kladuša. Sada imaju novi plan. Ne žele otkrivati kojom rutom će ponovo pokušati. Ali u Bihać više nikad.

“Svi nas gledaju kao da smo psi, mi smo migranti i mi smo kao psi, ja sam to osjetio. Na autobuskoj stanici u Bihaću, kupio sam kartu za Sarajevo i došao je uposlenik Stanice, kaže ne možeš ovdje sjediti, ali kupio sam kartu, gdje da idem. Sada sam ovdje u Sarajevu, sutra ko zna gdje, imam plan za Hrvatsku, ovoga puta me neće uhvatiti, ali u Kladušu i Bihać više ni jedan jedini dan”, požalio se migrant iz Alžira.

Ministar unutrašnjih poslova USK-a Nermin Kljaić u telefonskom razgovoru za “N1” kaže – neistina je da policija upotrebljava silu. Nerijetki su međusobni sukobi u kojima se migranti povrijeđuju. Bio je takav slučaj i jučer. Jedan od njih završio je s težim povredama.

Sarajevska policija također danima je na terenu. Bez upotrebe sile, migrante s ulica upućuju u prihvatne centre. Kažu, nehumano je da spavaju na ulici, da se izlažu zarazama, zmijama, da budu lahka meta kriminalnim grupama.

“S tim u vezi policijski službenici Uprave policije vrše konstantno obilazak napuštenih objekata, mjesta, lokacija gdje se okuplja veći broj lica migranata koji mogu postati žrtve raznih kriminogenih lica i zajedno sa Službom za poslove sa strancima upućujemo u neke od prihvatnih centara gdje će dobiti hranu, smještaj, gdje se mogu i okupati”, izjavio je Hasan Duran, pomoćnik komandira Prve policijske uprave.

Zasjedala je i Operativna grupa za pitanje migracija. Ipak – bez posebnih zaključaka.

“Ja sam danas tu sjednicu operativnog štaba iskoristio da cjelokupan Štab upoznam sa sastankom koji smo prošle sedmice imali u Briselu i sa preporukama Evropske unije kada je u pitanju proces upravljanja cjelokupnom migrantskom krizom u BiH”, kazao je Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH

Evropska unija zatražila je nedavno da se formira tijelo na nivou države koje će biti zaduženo za kontrolu novca iz Unije namijenjenog za migrante i izbjeglice. No, prije novca BiH mora imati uređeniji sistem kontrole jednako kao i pronaći adekvatniji smještaj za migrante. Vučijak nije opcija.

