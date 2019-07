Gdje Bosanci i Hercegovci ljetuju ove godine i zašto NE u Hrvatskoj: Cijena pizze – 23 KM, pola litra vode na kiosku – 9 KM, cijena kafe – od 8 do 10 KM

Advertisements

Privatni iznajmljivači, vlasnici apartmana, pa čak i neki hotelijeri žale se da su turističke brojke mnogo slabije nego lani u istom razdoblju. U Ministarstvu su promijenili strategiju pa će turističke rezultate objaviti tek u septembru, a ne kao prijašnjih godina, na mjesečnoj razini.

I dok broj gostiju varira, broj kreveta u privatnom smještaju u posljednje tri godine porastao je za 150 hiljada. S rastom broja kreveta cijene se nisu spuštale, naprotiv – sve su veće. Tako se teško može iznajmiti apartman za manje od 200 kuna (oko 53 KM) po noćenju, luksuzni i dobro opremljeni apartmani na obali se iznajmljuju i po cijeni višoj od 3500 kuna (oko 925 KM).

Duboko u novčanik morat ćete posegnuti i u kafićima ili restoranima. Pizza cut u Hvaru stoji od 70 do 90 kuna (od 18 do 23 KM). U istom gradu za pola litra vode kupljene na kiosku izdvojit ćete 35 kuna (oko 9 KM), a cijena kafe je od 30 do 40 kuna (oko 8 do 10 KM).

Što dalje od kopna to je skuplje, pa ćete rižoto u Palmižani platiti 350 (oko 92 KM), a koktel od 150 do 370 kuna (oko 39 do 97 KM) . Na srednjodalmatinskim otocima kugla sladoleda je od 12 do 20 kuna (oko 3 do 6 KM). Otočani tvrde da su cijene u velikim trgovačkim centrima veće za oko 30 posto u odnosu na kopno.

Kako prenosi “Dnevnik” skupo je i korištenje parkinga. Cijena sata duž obale varira od 6 kuna (oko 2 KM), u Splitu i Dubrovniku do 75 (oko 19 KM).

U turističkoj agenciji ‘Relax tours’ iz Sarajeva kazali su da je u odnosu na prethodne godine prodaja aranžmana za Jadran na hrvatskom primorju u velikom padu.

“Primjetno je manje intereseovanje naših građana za hrvatsko primorje, dok je sa druge strane povećano interesovanje za Tursku. Antalijska revijera je glavna destinacija ove godine za naše građane. Veliki interes vlada i za krstarenja. Kao i prošlih godina veliki kruzeri imaju svoja isplovljavanja iz Dubrovnika i obilaske grčkih otoka. Cijena ovakvih krstarenja kreće se od 600 eura s tim da djeca do 18 godina imaju gratis krstarenje, tačnije plaćaju samo lučke takse, koje u ovom slučaju iznose 150 eura“, izjavila je za “Source” portal Lejla Fočo iz turističke ‘Relax Tours’ Sarajevo.

Veliki broj građana BiH svoj godišnji odmor odlučio je prvesti u Albaniji, koja je godinama unazad uložila mnogo u infrastrukturu svog primorja.

“Tome svjedoče popunjena mjesta. Do polaska do 3. augusta nemamo više slobodnih mjesta. Ne govorim samo o grupnim polascima, već i o onim individualnim. Cijena ljetovanja u Albaniji u hotelskom smještaju iznosi oko 600 do 650 KM. S obzirom da se ljetovanja u Hrvatskoj baziraju na individualnim polascima, kad uključite prevoz, pa kad odbijete gorivo, putarine, Albanija je jeftinija od Hrvatske. Ipak, naši ljudi ne odustaju od Hrvatske, iako je poluprazna. Bosanci i Hercegovci vole Hrvatsku obalu i to će uvijek biti tako“, kazala je Lejla Fočo iz agencije ‘Relax Tours’.

