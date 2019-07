Mostar slavi 15. godišnjicu obnove Starog mosta

Advertisements

Svečanost otvaranja obnovljenog Starog mosta, srušenog u proteklom ratu, 9. novembra 1993. godine, upriličena je u prisustvu mnogobrojnih izaslanstava, predsjednika država, premijera, ministara vanjskih poslova, članova kraljevske porodice te brojnih predstavnika međunarodnih organizacija, piše “Fena”.

Stari most u Mostaru ima izražen luk četiri metra širok i 30 metara dug, koji svojom visinom od 24 metra, na najvišem mjestu, dominira rijekom Neretvom. S oba kraja završava s jednim odbrambenim tornjem – Hellebija na sjeveroistoku i Tara na jugozapadu, koji se zajedno nazivaju “mostari” (carinici na mostu po kojima je grad dobio ime). Luk je napravljen od lokalnog kamena “tenelija”, a njegov oblik je proizvod mnogih nepravilnosti koje su nastale deformacijom intradosa (unutarnje linije luka). On se može opisati kao kružnica koja je s obje strane pritisnuta. Umjesto temelja, most počiva na vapnenčkim upornjacima koji se na razini rijeke nastavljaju zidinama koje nose tornjeve.

Stari most, jedan od simbola Bosne i Hercegovine, u junu 2005. godine uvršten je na listu UNESCO-ovih zaštićenih spomenika kulture.

Mostar godišnje posjeti stotine hiljada turista koji se dive ljepoti jedinstvenog kamenog mosta, koji je bio inspiracija mnogim piscima, slikarima, fotografima, pjevačima…

Centar za mir i multietničku suradnju Mostar, u povodu 15. godišnjice obnove Starog mosta, tradicionalno će večeras upriličiti manifestaciju “Mostar ne zaboravlja prijatelje” u sklopu koje će dodijeliti nagradu “Mostar Peace Connection”.

Laureat međunarodne nagrade “Mostar Peace Connection” koja se dodjeljuje za doprinos zbližavanju civilizacija i kultura svijeta, ove godine je generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.

Advertisements

loading...

Facebook komentari