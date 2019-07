Vremenska prognoza: Dnevne temperature danas dostižu maksimum

Advertisements

Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje i do 24 stepena.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 34 stepena.

U Sarajevu uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Oblačnije može biti poslije podne. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 27 stepeni Celzijusa.

Slične vremenske prilike očekuju se i u naredna tri dana. Do kraja radne sedmice zadržat će se sunčano vrijeme uz malo naoblaku u Bosni. Jutarnje temperature do 18 stepeni, a najviša dnevna do 34, odnosno 35 stepeni Celzijusa koliko se očekuje u petak na jugu zemlje, piše “Avaz“.

