Senad Šepić: “Ne smijemo praviti iste greške sa Trgovskom gorom kao sa Pelješkim mostom”

On je podsjetio da Bosna i Hercegovina ima svoje institucije – te da ne treba dopustiti da neko “na našim vratima odlaže nuklearni otpad i truje nas“. Također, podsjetio je i na pravne akte, nacionalne akte – koji tretiraju ovaj problem.

“Predsjedništvo BiH je nadležno za vanjsku politiku. Dodik treba da pokaže da razumije šta znači vitalni nacionalni interes. Nije to pitanje Pelješkog mosta, ovo nadilazi pitanje etničke, stranačke podjele. Radi se o pola općina koje su na teritoriji Republike Srpske, imate općina na prostoru USK. Imate 300.000 ljudi koji su najdirektnije životno ugroženi“, rekao je za “N1” u Danu uživo.

“Ne možete ne imati jasan odgovor. Moraju komšije znati da postoji crvena linija“, dodao je.

Šepić je kazao da Bosna i Hercegovina mora pokazati da ima kičmu, te da je pitanje odlaganja nuklearnog otpada ono po kojem će glasači pamtiti ljude, političare, za koje su glasali.

“Kako se budu ponašali – tako će ih birači pamtiti. Niko nema pravo da bude smušen ovdje“, kazao je Šepić za “N1”.

Profesor Munir Jahić, koji je bio u timu kada se formiralo odlagalište Žirovski vrh kaže da možda i nije opasno i da treba sve prethodno ispitati, a Šepić je dodao da nije čuo niti jednog ozbiljnog sagovornika – a da nisu upalili crveni alarm.

“Ovo je pitanje oko kojeg jasno moramo podići glas. Državljani Hrvatske do kraja su svjesni koliko je ovo loše. Tu živi malo državljana Hrvatske, na tom prostoru će biti pogođeno nekoliko hiljada ljudi iz Hrvatske. Ali 600 metara od odlagališta je rijeka Una. Nacionalni park Una je tu. Može se sa puno strana reagovati. Katastrofalno je ono što je Dodik nedavno uradio za Pelješki most, to je ohrabrilo ljude u Hrvatskoj za ovaj potez. Važno je da se pokaže da postoje ljudi koji razumiju gdje su pitanja i teme na kojima ćemo biti jedinstveni“, kazao je Šepić.

Mora se shvatiti situacija u kojoj se živi, Predsjedništvo to mora pokazati, kazao je između ostalog.

Hrvatska do 2023. mora riješiti problem odlaganja ovog otpada. Slovenija predlagala alternativnu lokaciju, koju je Hrvatska odbila. Gdje je tu vitalni nacionalni interes?

“Jeftinija im je varijanta, od onoga što im nudi Slovenija. Otpad se skuplja u hidroelektrani Krško. To su koristile i Hrvatska i Slovenija. Imaju obavezu da otpad međusobno riješe. Slovenija riješila lokaciju, pozvala je Hrvatsku da zajedno odlože otpad, da Hrvatska participira – međutim, iz vlade Republike Hrvatske su vidjeli da je skuplja varijanta, da je jeftinija je ova – oni ispipavaju teren da se ovako postavi odluka“, rekao je Šepić.

Njegov stav je da ako Bosna i Hercegovina bude ćutala o ovoj temi – Hrvatska će ići dalje.

“Nakon 10 godina nesnalaženja, kad smo dovedeni pred svršen čin dobili smo što smo dobili. Ne smijemo napraviti iste greške sa Trgovskom gorom kao sa Pelješkim mostom“, izjavio je.

Rekao je i to da BiH neće stati da se bori za Pelješki most, ali sada ne postoji ništa važnije od Trgovske gore i toga da Predsjedništvo BiH stane zajedno. Također, pozvao je načelnike općina u RS koje bi mogle biti pogođene ovim pitanjem, da izvrše pritisak na Milorada Dodika.

Za kraj, govoreći o radu Nezavisnog bloka, Šepić je kazao da su zastupnici te stranke u vrhu po aktivnostima na svim nivoima. Zadovoljan je i porastom stranke, odnosno pohvalio je dobar trend razvoja i podrške – te očekuje da će NB imati sve bolju i bolju poziciju.

