Sutra u BiH sunčano i veoma toplo

Ujutro će biti vedro, lokalno sa malom oblačnošću. Prije podne i tokom dana očekuje se sunčano vrijeme uz brz rast dnevne temperature vazduha. Poslije podne preovladavat će sunčano i veoma toplo, u mnogim predjelima vruće, ali uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prenosi “Srna”.

Povećanje oblačnosti očekuje se prema večeri na sjeveru, pa će tokom noći postojati uslovi za kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak na sjeveru uz rijeku Savu, uglavnom od centralnog dijela Posavine do Semberije.

Puhat će slab i promjenjiv vjetar.

Najniža temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu oko 21, a u planinama oko 11 i viša, dok će najviša dnevna biti od 28 do 33, lokalno na sjeveru i jugu oko 35 stepeni, a u planinama oko 24 i iznad.

Naredne sedmice očekuje se sunčano i veoma toplo vrijeme. Poneki pljusak je moguć u ponedjeljak od centralnih krajeva prema istoku, do rijeke Drine.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Banjaluka, Mostar i Bihać su sa 33 stepena bili najtopliji gradovi u 14.00 časova, zatim Prijedor, Trebinje i Grude, gdje su izmjerena 32 stepena.

U Bijeljini, Doboju, Brčkom, Višegradu, Sanskom Mostu i Širokom Brijegu izmjeren je 31 stepen, u Neumu, Bileći i Gradačcu 30, u Rudom, Novom Gradu, Šipovu, Sarajevu, Tuzli i Bugojnu 29, u Foči, Srebrenici, Mrkonjić Gradu i Livnu 28, u Nevesinju 27, na Sokocu i u Gacku 26, u Kalinoviku, na Mrakovici i na Ivan Sedlu 25, na Han Pijesku 24, na Čemernu 22 i na Bjelašnici 15 stepeni Celzijusovih.

