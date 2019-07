Milorad Dodik: “Ostavka Ramusha Haradinaja je nova farsa međunarodne zajednice”

Advertisements

Sastanku prisustvuju i ministri odbrane i policije Srbije Aleksandar Vulin i Nebojša Stefanović, direktor srbijanske kancelarije za Kosovo Marko Đurić i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković.

Dodik je u izjavi za “RTS” rekao da mu ostavka Ramuša Haradinaja liči na sve dosadašnje farse koje je najčešće pravila međunarodna zajednica, a kako bi izvršila pritisak na Srbiju.

– Rekao sam da mi to liči na sve one dosadašnje farse koje su najčešće pravila međunarodna zajednica i pojedini u BiH iz muslimanskog i hrvatskog naroda i da ovo najviše ide ka tome da se Haradinaju još jednom opere biografija kako bi on kao nesumnjivi politički faktor mogao ponovo da se vrati u politički život Kosova – rekao je Dodik u izjavi za “RTS“.

Siguran je da tu postoji konekcija i saradnja međunarodnog faktora.

– Ovo izgleda veoma farsično kada kaže da on ide tamo kao ime, a ne ide kao država. Čitava ta priča oko vlasti u Prištini nesumnjivo ima teroristički predznak – kazao je Dodik.

Haradinaj je danas podnio ostavku na sjednici Vlade Kosova nakon što je pozvanda da iskaz pred Specijalnim sudom u Haagu, u svojstvu osumnjičenog za ratne zločine.

Advertisements

loading...

Facebook komentari