Nakon sunčanog vikenda, slijedi nestabilno vrijeme s obilnim padavinama

Kako se navodi, preovladavat će promjenjivo i nestabilno vrijeme s kišom, i pljuskovima s grmljavinom koji mjestimično mogu biti i obilniji. Izraženije padavine prognoziraju se na sjeveru i zapadu Bosne.

Jutarnje temperature zraka kretat će se u rasponu od 13°C do 18°C u Bosni, a na jugu zemlje do 23°C. Temperature zraka tokom dana u Bosni bit će od 24°C do 19°C, a u Hercegovini do 32°C, piše u vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Ranije su meteorolozi saopštili da nas za dane predstojećeg vikenda očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. Kratkotrajne padavine moguće su u centralnim i istočnim krajevima Bosne i Hercegovine.

