Mektić: EU nema rješenje za migracije, jasno sam podvukao da BiH neće postati hotspot država za migrante

Mektić je, između ostalog, kazao da je na sastanku u Briselu bilo razgovora o prihvatnim centrima kakvi trebaju biti, prenosi “Avaz“.

– Nije bilo priče o nekoj poziciji ili mjestu. Jedino je konkretno spomenut Vučjak kao lokacija koja ne ispunjava standarde – kazao je Mektić.

Istaknuo je da su se na sastanku u Briselu svi sagovornici posvetili problemu migracija i tom prilikom postavilo se nekoliko pitanja.

– Upoznao sam Delegaciju EU o stanju s migrantima u BiH. Predstavio sam to i rekao i podvukao nekoliko puta da mi ni pod koju cijenu ne želimo biti “hotspot” država, gdje će migranti dolaziti, a da se drugdje postavljaju jaki bedemi – naveo je Mektić.

Dodao je da EU zasad nema rješenje o problemu migracija na vidiku.

– Mislim da će ovaj problem potrajati izvjesno vrijeme. Rekao sam da smo mi u BiH spremni da se na jedan ozbiljan način bavimo migracijama kao humanitarnim problemom. Iz Delegacije EU su jasno kazali da žele preciznu i efikasnu ulogu koordinacionog tijela za pitanje migracija i da to tijelo bolje upravlja procesom migracija. Ja ću ovdje otvoriti proces reforme koordinacionog tijela i da vidim prije svega kako možemo jasnije i odgovornije da ono bude efikasnije i bolje – zaključio je Mektić.

Mektić se također osvrnuo i na pisanje pojedinih medija, a posebno se dotakao RTRS i ATV.

– Kome je u interesu da se iskrivi potpuna slika o jučerašnjem sastanku. Odmah je RTRS kazala kako se razgovaralo o prihvatnim centrima, a da sam ja ponudio centre u RS iako to od mene niko nije tražio. Nije bilo riječi ni o kakvim prihvatnim centrima. Kao da oni u Briselu znaju gdje je Maglaj, gdje je Doboj. Njih ne zanima gdje će ti centri biti. Zbog čega to radi? Ako je razlog što mrze Dragana Mektića, onda udri do mile volje. Uživam u tome – rekao je Mektić.

