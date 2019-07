U BiH danas sunčano

Advertisements

U Bosni i Hercegovini veći dio dana bit će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se u sjeverozapadnim područjima. Razvojem oblačnosti, u poslijepodnevnim i večernjim satima satima lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju u većem dijelu zemlje, osim na jugu. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stupnja.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti mjestimično se očekuje kiša i grmljavina. Jutranja temperatura oko 12, a najviša dnevna temperatura oko 27 stupnjeva.

