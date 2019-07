Turiste iz BiH ni niže cijene ne mogu privući u Hrvatsku i Crnu Goru

Advertisements

“Vjerovatno je jedan od razloga to što se ljudi radije opredijele da u Banjaluci sjednu u avion i odu u Tursku, u Antaliju, jer im do tamo treba sat i po vremena avionom. Ove godine iz Banjaluke imaju avion i za Atinu, a let traje sat i deset minuta, tako da im je to možda jednostavnije“, kazali su u turističkoj agenciji “Zepter Passport” u Banjaluci, prenose “Nezavisne“.

Prema njihovim riječima, mnogi ljudi koji su ranije išli u Hrvatsku ili Crnu Goru svojim autom, sada se odluče da sjednu u avion i da za nešto više od sat vremena budu u Turskoj ili Grčkoj.

“Kakva je sezona u Hrvatskoj ili Crnoj Gori, to ne bismo mogli da procjenjujemo, ali ono što mi ovdje vidimo jeste da su putovanja avionom na linijama koje idu iz Banjaluke zastupljenija“, pojasnili su u ovoj agenciji.

U turističkoj agenciji “City Travel” iz Sarajeva kazali su da je u odnosu na prethodne godine prodaja aranžmana za Jadran u velikom padu.

“Najviše interesa ima za ljetovanje u Turskoj, Egiptu i Tunisu kada je riječ o destinacijama s avio-prevozom, a kada govorimo o autobuskim aranžmanima, onda je to Albanija“, kazali su u ovoj agenciji.

U turističkoj agenciji “Sirius Travel” iz Sarajeva istakli su da im hotelijeri svakodnevno šalju snižene cijene.

“Jedini pokazatelj manjeg broja gostiju u Hrvatskoj i Crnoj Gori je što nam hotelijeri svaki dan šalju snižene cijene, što u punoj sezoni nije praksa“, kazali su u ovoj agenciji.

Ipak, kako dodaju, što se tiče građana BiH koji putuju na Hrvatsko ili Crnogorsko primorje, prema njihovim podacima, broj je u prosjeku isti kao i prošle godine.

“Ima malih promjena, ali nije nešto drastično. Takođe, i interes za Tursku je negdje kao i prošle godine“, kazali su u “Sirius Travelu”.

Marko K. iz Modriče kazao je da su se on i supruga ove godine odlučili da odu na ljetovanje u Tursku.

“U Banjaluci smo sjeli u avion i otišli na ljetovanje u Antaliju. To nam je bilo mnogo jednostavnije nego da se autom vozimo do Crne Gore ili Hrvatske i čekamo na granici pri ovako visokim temperaturama i po nekoliko sati“, rekao je on, te dodao da razlike u cijeni između Turske i Hrvatske nisu drastične.

Kako kaže, sljedeće godine će na ljetovanje u Grčku, jer iz Banjaluke postoji i linija za Atinu.

“Došlo je vrijeme kada su ljudi previše zauzeti i izmoreni poslom, tako da traže što jednostavnije načine putovanja“, smatra on.

Kako prenose mediji, turistički radnici u Crnoj Gori i Hrvatskoj tvrde da je stanje na ovim primorjima mnogo gore nego prošle godine, te da sezoni prijeti kolaps.

Naveli su da su se turisti radije odlučivali za Tursku, Grčku i Egipat, te da je i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori situacija identična. Istakli su da je najbolji pokazatelj ovih tvrdnji privatni smještaj, koji je, kako ističu, poluprazan.

