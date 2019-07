Šefik Džaferović o slučaju “Pelješki most”: “Šta god odluči NSRS, ne odustajem od borbe za interese BiH”

Advertisements

Prvo se nakon sjednice obratio Milorad Dodik i rekao da će uložiti pravo vitalnog nacionalnog interesa na zaključak da se pokrene spor protiv Hrvatske zbog gradnje Pelješkog mosta, prenosi “N1“.

– Vi ste vjerovatno upoznati sa sadržajem prijedloga zaključka koji je danas usvojen kao zvanični stav BiH u odnosu na izgradnju Pelješkog mosta od strane Hrvatske uz ogradu da je gospodin Dodik najavio ulaganje vitalnog nacionalnog interesa. To znači ukoliko se obrati NSRS i dobije dvotrećinsku podršku, onda zaključak nije usvojen – istakao je Džaferović.

– Suština je da se konstatuje da je BiH primorska zemlja, ima svoje more i ima pristup svom moru i da se poziva Hrvatska da obustavi radove i pristupi razgovorima sa BiH i rješava dogovorom otvoreno sva pitanja. Ukoliko to ne urodi plodom, onda se pokreće postupak mirenja, a ako i to ne uspije onda postupak pred Međunarodnim sudom za mora – kazao je Džaferović i dodao:

– BiH ne traži ništa što joj ne pripada i mi ćemo na tome istrajati.

On je odgovorio i kako će ragovati ukoliko Dodik dobije podršku.

– Nastavit ćemo dalje, mi posao nismo završili. Ne znam šta će gospodin Dodik uraditi, nemojte da ja pretpostavljam. Kazao je šta će uraditi, ja zaista ne znam. Šta god odluči Parlament RS, neće proći bez borbe za prava BiH. Mi smo za to obavezni, ovo je Predsjedništvo BiH i naša je prvorazredna obaveza zaštita suvereniteta i integriteta BiH. Predsjedništvo BiH vodi inostranu politiku, ovo je pitanje predstavljanja BiH – smatra član Predsjedništva Šefik Džaferović.

